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Караев: МВД и КГБ работают над выявлением экстремистов в Беларуси
07.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 сен –Sputnik. Милиция и спецслужбы, а также сотрудники Госпогранкомитета ведут активную работу по выявлению лиц экстремистской направленности, которые могли прибыть в Беларусь, заявил глава МВД Юрий Караев.
На неделе глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия обладает
© Sputnik / Виктор Толочко
"У нас в главном управлении по борьбе с оргпреступностью (ГУБОПиК) есть спецподразделение по выявлению и розыску именно таких вот экстремистов, террористов и так далее. Мы в эти дни усиленно работаем вместе с комитетом госбезопасности и Госпогранкомитетом. Да и вся криминальная милиция ориентирована на это",- заявил Караев в эфире СТВ в воскресенье вечером.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК в шестой раз победил Александр Лукашенко, который
В первые дни
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К работе по выявлению "лиц экстремистской направленности", прибывших из-за рубежа, также подключена криминальная милиция.
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