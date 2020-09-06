Караев: МВД и КГБ работают над выявлением экстремистов в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен –Sputnik. Милиция и спецслужбы, а также сотрудники Госпогранкомитета ведут активную работу по выявлению лиц экстремистской направленности, которые могли прибыть в Беларусь, заявил глава МВД Юрий Караев.

На неделе глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия обладает подтвержденными сведениями о том, что деятельность по дестабилизации ситуации в Беларуси ведется с территории Украины. По его словам, "порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории", сейчас находятся в Республике Беларусь.

"У нас в главном управлении по борьбе с оргпреступностью (ГУБОПиК) есть спецподразделение по выявлению и розыску именно таких вот экстремистов, террористов и так далее. Мы в эти дни усиленно работаем вместе с комитетом госбезопасности и Госпогранкомитетом. Да и вся криминальная милиция ориентирована на это",- заявил Караев в эфире СТВ в воскресенье вечером.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов . Оппозиция считает, что большинство белорусов проголосовало за Светлану Тихановскую, а официальные результаты были сфальсифицированы.

В первые дни протестные акции подавлялись силовиками. В отношении протестующих, несогласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

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