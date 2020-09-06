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Как прошел "Марш единства" в Минске – видео
07.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
После выборов президента Беларуси
В Минске еще до начала акции несколько станций метрополитена
Несмотря на оцепление, колонны протестующих с бело-красно-белыми флагами, плакатами и транспарантами стекались в центр города – к проспекту Независимости. Возле ГУМа участников протеста встретил кордон силовиков. Протестующие стали двигаться по проспекту Победителей.
Задерживаться у стелы "Минск – город-герой", которую стражи порядка взяли под охрану, участники мирной акции не стали. Протестующие скандировали различные антиправительственные лозунги и проследовали к Дворцу Независимости, который также был взят под охрану. У резиденции Лукашенко перед оцеплением силовиков демонстранты оставались до вечера. Перед уходом они оставили у колючей проволоки цветы и плакаты.
После того, как протестующие стали покидать место митинга, люди в штатском произвели ряд задержаний. Точное количество задержанных в МВД пообещали назвать в понедельник.
Во время мирного марша в Минске наблюдались
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Десятки тысяч человек поучаствовали в "Марше единства", он прошел по всей стране. В столице Беларуси акция длилась около четырех часов и закончилась задержаниями....
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