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Юрий Караев: говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так – более выдержанной и хладнокровной нет в мире
07.09.2020 09:46 — Разное |
Новости Беларуси. Всплеск угроз и оскорблений отмечают в МВД. Угрожают не только правоохранителям, но и их семьям. На данный момент зафиксировали 150 подобных случаев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще больше вбросов в СМИ личных данных милиционеров. Как сообщили в ведомстве, каждый такой факт тщательно изучается. Уже выявили 42 угрожавших таким образом. Из них восемь признаны подозреваемыми по уголовным делам, 28 человек привлечены к административной ответственности. В ведомстве отметили, что любые оскорбления сотрудников не останутся без внимания.
Юлия Стриго на присяге первокурсников Академии МВД не только знакомилась с бытом курсантов, но и встретилась с Юрием Караевым.
Попытка сменить власть на улице – это очень плохо для любого народа, отбрасывает на 15-20 лет назад
Юлия Стриго, корреспондент:
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Для многих, особенно среди молодежи, это такое веселое приключение типа квеста
Юлия Стриго:
Юрий Караев:
Для многих, особенно среди молодежи, это такое веселое приключение типа квеста. Они не понимают, что такое сутки получить. Они думают: штрафом отделаемся, мама с папой заплатят и дальше буду учиться или, что еще хуже, бездельничать.
Мы сами провоцировать не стремимся, хотим, чтобы все решилось мирно
Юлия Стриго:
Юрий Караев:
Кстати, примета нашего времени – девочки становятся в сцепку, охраняя мальчиков. Конечно же, по этому поводу пошли шутки: таких девочек в армию, а мальчиков, наверное, к плите. Вот такие у них мальчики, которых они охраняют, становясь в свои «боевые» сцепки. Конечно же, мы стремимся девочек и женщин вообще не трогать.
Про силовую акцию скажу так: она возможна. Конечно же, никто не исключает, что у этих людей еще не весь пыл загас. Ну, пусть попробуют. ОМОН на месте, внутренние войска на месте – если кто-то решит, что с нами можно попробовать еще раз силовым путем, мы не дрогнем. Другое дело, что мы сами провоцировать не стремимся, хотим, чтобы все решилось мирно.
Говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире
Юлия Стриго:
Юрий Караев:
Все заявления мы берем, по всем работает уголовный розыск, а если нашим сотрудникам, то управление собственной безопасности.
Что касается моих военнослужащих и сотрудников, 30 из них по-прежнему с тяжелыми увечьями находятся в госпитале и больницах. Мы их не бросим, будем лечить, моральная, материальная и финансовая помощь будет максимальная оказана.
Я хочу снова вспомнить, что нас тут пытаются затроллить какими-то синяками, а я скажу так: когда с 9 по 10-е восемь специально совершенных наездов, 11 пострадавших, у некоторых тройные переломы – слава богу, что все живы – это можно сравнить с синяками? Говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен.
Буквально на прошлой неделе мужчина в одном из райцентров Минской области не дозвонился до милиции, ибо набирал 02, а не 102. Злой и пьяный, что не может вызвать милицию на своих домочадцев, взял два ножа и пошел искать эту милицию. Увидев первый же патруль, стал привлекать их внимание неприличными жестами, а когда ребята вылазили из машины, подскочил. Одному милиционеру – колото-резаная рана затылка, другому – порез голени. Конечно же, задержан. И жив, и здоров, и ничего с ним – просто задержан.
Недавно в одном из районов Могилевской области сотрудники Госавтоинспекции преследуют явно пьяного водителя. Те выскакивают из машины – двое мужчин и жена одного из них – все пьяные. И вдруг выхватывают канистру с бензином и начинают бегать вокруг автомобиля ГАИ, обливать его и сотрудников милиции. Наши применяют физическую силу и спецсредство, палку, выбивают зажигалку палкой из руки негодяя. К слову, пять раз судимый ранее, административок столько, что просто клейма негде ставить. И только в момент, когда уже наших должны были сжечь, табельное оружие достают. Восемь предупредительных вверх и уже тогда три на поражение. А как бы поступила полиция Запада? Уже, наверное, от этих не осталось бы мокрого места.
Вся криминальная милиция, милиция общественной безопасности (участковые, патрульные) ориентированы на это. Вычисляем
Юлия Стриго:
Юрий Караев:
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Юрий Караев: говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так – более выдержанной и хладнокровной нет в мире
Новости Беларуси. Всплеск угроз и оскорблений отмечают в МВД. Угрожают не только правоохранителям, но и их семьям. На данный момент зафиксировали 150 подобных...
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