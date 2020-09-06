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Александр Лукашенко: «Знаете, нам никто больше не даст, чем то, что мы заработаем»
07.09.2020 09:46 — Разное |
Новости Беларуси. В День знаний Александр Лукашенко посетил Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, сообщили в программе «Неделя».
Евгений Поболовец, СТВ:
Барановичский колледж за свою полувековую историю помог обучиться делу если не всей жизни, то точно тому, что в любое время будет приносить доход, десяткам тысяч молодых людей. Парикмахеры, мастера швейного дела – сегодня здесь учатся почти шесть сотен юношей и девушек.
Алена Сырова, корреспондент:
Александр Лукашенко традиционно в День знаний приезжает в одно из учебных заведений страны, чтобы поделиться тем, что принято называть жизненным опытом. В этом году, после жаркого во всех смыслах лета, такой формат кажется особенно важным.
Тем временем начался осенний дождь и, несмотря на то, что программа была сверстана, а ребята подготовлены (у всех дождевики и зонты), Президент предложил продолжить общение в более комфортных условиях.
Лаконичный доклад министра образования с предложениями о возможном преобразовании учебного процесса, и Александр Лукашенко отправился изучать его.
Мы из старых вещей, которые уже отжили свою, так сказать, жизнь, делаем новые. То есть сумки, костюмы, юбки.
Ребят (которые, к слову, гарантированно находят себе работу) обучают педагоги высшей категории, используя инновационные программы и оборудование. Например, такое в одной швейной мастерской помогает колледжу зарабатывать деньги. За прошлый год ни много ни мало 80 тысяч рублей.
– Отчерчиваем местоположение, потом укладываем по линии.
Алена Сырова:
С прессой Александр Лукашенко общался около 40 минут. За это время к окрестностям колледжа подошли и жители Барановичей. В этом окружении Президенту вопросов не задавали, больше поддерживали.
– Хотела, чтобы так, как жили.
Так день знаний объединил сразу несколько поколений, опыт и мудрость каждого из них, очевидно, полезна для другого. Главное лишь быть готовыми узнавать и прислушиваться.
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Новости Беларуси. В День знаний Александр Лукашенко посетил Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, сообщили в...
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