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Александр Лукашенко: часть наших людей попала в иллюзорный мир, добавьте пандемию и наши косяки. Мы эти косяки исправим
07.09.2020 09:46 — Разное |
Новости Беларуси. 1 сентября Александр Лукашенко посетил Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, сообщили в программе «Неделя».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не все оно в жизни так видится, как мы это в виртуальном мире проживаем и живем. Открыли айфоны, телефон там, и все время в него смотрим, создается иллюзия какой-то иной жизни. Часть наших людей попала в этот иллюзорный мир, вот они и вывалили на улицы. Ну и добавьте пандемию и наши косяки. Мы эти косяки видим, а коль видим, значит исправим.
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Александр Лукашенко: часть наших людей попала в иллюзорный мир, добавьте пандемию и наши косяки. Мы эти косяки исправим
Новости Беларуси. 1 сентября Александр Лукашенко посетил Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, сообщили в...
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