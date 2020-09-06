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Александр Лукашенко: часть наших людей попала в иллюзорный мир, добавьте пандемию и наши косяки. Мы эти косяки исправим

07.09.2020 09:46 — Разное |  
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Новости Беларуси. 1 сентября Александр Лукашенко посетил Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, сообщили в программе «Неделя».

Александр Лукашенко: часть наших людей попала в иллюзорный мир, добавьте пандемию и наши косяки. Мы эти косяки исправим

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Безусловно, главным критерием является труд, опыт. И молодежи, естественно, не достает опыта. Некоторая часть нашей молодежи думает, что без труда можно хорошо жить. Есть же такое. Я думаю, это придет с возрастом. Поэтому это не упущение.

Александр Лукашенко: а что надо айтишникам? Я уже для них создал рай!

Не все оно в жизни так видится, как мы это в виртуальном мире проживаем и живем. Открыли айфоны, телефон там, и все время в него смотрим, создается иллюзия какой-то иной жизни. Часть наших людей попала в этот иллюзорный мир, вот они и вывалили на улицы. Ну и добавьте пандемию и наши косяки. Мы эти косяки видим, а коль видим, значит исправим.

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Новости Беларуси. 1 сентября Александр Лукашенко посетил Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, сообщили в...
 
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