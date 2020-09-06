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Латвийский политолог: не надо наступать на те грабли, которые мы уже прошли
07.09.2020 09:46 — Разное |
Новости Беларуси. События в Беларуси в конкретных моментах дело частное, однако в концепции геополитического восприятия есть нюансы, про которые можно сказать «со стороны виднее». В программе «Неделя» политолог из Латвии Артур Рубикс.
Евгений Поболовец, СТВ:
Для экономики Литвы это будет очень плачевно
Артур Рубикс, латвийский политолог:
Для экономики Литвы это будет очень плачевно. Можем сказать на примере Латвии: после того, как Россия решила перенаправить все свои транзитные грузы, которые шли раньше через наши порты – это Рига, Вентспилс, Лиепая, – то теперь большая часть грузов идет напрямую через российскую территорию, через российские порты, и у нас падение транзита на железной дороге и везде порядка 50 %. А это для экономики довольно чувствительно.
Евгений Поболовец:
В Беларуси хотели такую революцию сделать, но не получилось
Артур Рубикс:
Если говорить дальше об экономике, то Европе экономика Беларуси не интересна. Мы давно об этом говорили со своими коллегами – та же ситуация и в Украине. Когда я был в Украине и общался там с представителями, я говорил, что «Европе вы не нужны как люди, у которых будет какое-то производство свое. Вы нужны как рынок сбыта». То же самое хотят сделать с Беларусью. Все предприятия, которые были, есть, работают сейчас в Беларуси – да, может быть, не очень успешно они работают, потому что экономическая ситуация в мире не очень так складывается положительно – они будут закрыты.
Все рабочие, которые работают сейчас на заводе, получают большую зарплату, маленькую, но они имеют работу и получают зарплату, им есть на что кормить детей. Когда свершится цветная революция и оппозиция придет к власти, все эти предприятия будут приватизированы, закрыты.
Евгений Поболовец:
При вступлении Латвии в ЕС Европа предложила закрыть заводы
Артур Рубикс:
Вот просто яркий латвийский пример. У нас было три сахарных завода, раньше еще больше было. При вступлении в ЕС Европа предложила закрыть заводы, а владельцам заводов предложила деньги за закрытие заводов. Владельцы согласились, получили деньги, заводы закрыли. На определенное количество лет было запрещено вообще производить сахар. Точнее, не запрещено, а для того чтобы продавать на европейском рынке, такие квоты вводили, что просто никому не интересно было. Теперь, по прошествии времени, можно сделать свои сахарные заводы, но теперь они невыгодные, их невозможно, никто не будет вкладывать такие деньги.
А люди, когда сахарные заводы были, получали кредиты – надо же было выращивать сахарную свеклу, чтобы заводы работали. Сельское хозяйство поднималось за счет того, что брало кредиты, брало тракторы, сеяло и собирало урожай. И все. Им никто этого не компенсировал. Заводы закрыли, всех разогнали, владельцы получили деньги, на этом все закончилось.
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Новости Беларуси. События в Беларуси в конкретных моментах дело частное, однако в концепции геополитического восприятия есть нюансы, про которые можно сказать...
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