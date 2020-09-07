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Прогноз по валютам: рубль начал отыгрываться на сколько доллар подешевеет

07.09.2020 06:19 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

- На прошлой неделе на внешних рынках было относительно спокойно. Евро к доллару снизился с 1,1890 до 1,1850, или на 0,4%.

Иностранные валюты к российскому рублю умеренно подорожали. Доллар вырос с 74,6 до 75,1 российского рубля, или на 0,6%. Евро подорожал с 88,7 до 88,9 российского рубля, или на 0,3%.

При этом на белорусском валютном рынке после длительного падения национальной валюты наступила передышка. Подешевели сразу три иностранные валюты. Доллар снизился на 1,09%, евро – на 1,44%, российский рубль подешевел на 1,69%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси на ушедшей неделе белорусский рубль начал понемногу расти к иностранным валютам. Будут ли доллар и евро дешеветь и дальше? Об этом в комментарии Myfin.by...
 
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