Прогноз по валютам: рубль начал отыгрываться на сколько доллар подешевеет

- На прошлой неделе на внешних рынках было относительно спокойно. Евро к доллару снизился с 1,1890 до 1,1850, или на 0,4%.

Иностранные валюты к российскому рублю умеренно подорожали. Доллар вырос с 74,6 до 75,1 российского рубля, или на 0,6%. Евро подорожал с 88,7 до 88,9 российского рубля, или на 0,3%.

При этом на белорусском валютном рынке после длительного падения национальной валюты наступила передышка. Подешевели сразу три иностранные валюты. Доллар снизился на 1,09%, евро – на 1,44%, российский рубль подешевел на 1,69%.