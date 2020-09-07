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Советы, которые помогут обезопасить себя от пищевого отравления

07.09.2020 07:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Загрязненные патогенами фрукты и овощи могут вызывать болезни пищевого происхождения с такими симптомами, как тошнота, рвота, диарея, головные боли. MedicalXpress напоминает, как обезопасить себя.


Фото: Reuters

Тщательно все мойте

Свежие овощи и фрукты нужно тщательно промывать под проточной водой до еды или готовки. Следует потереть их рукой или щеткой, чтобы убрать грязь. Внешние листы салата или капусты стоит удалить и выбросить перед мытьем.

Не ешьте испортившееся, даже чуть-чуть

Откажетесь от овощей и фруктов, если на них появилась плесень или другие следы порчи (от удара или насекомых). Во-первых, через повреждение в плод могли проникнуть патогены, во-вторых, дальше портиться такие овощи и фрукты будут быстрее.

Соблюдайте правила хранения

Мыть овощи и фрукты лучше не перед тем, как класть в холодильник, а перед готовкой или употреблением — но если необходимо очистить их от грязи, после мойки хорошенько просушите, прежде чем класть в холодильник, и не забудьте ополоснуть снова, когда достанете. Периодически проверяйте их состояние во время хранения и выбрасывайте плоды, на которых есть признаки порчи.

Если вы порезали или почистили овощ или фрукт, хранить после этого его можно только в холодильнике (лучше плотно накрыть пленкой). Пусть овощи и фрукты хранятся не рядом с мясом, рыбой и морепродуктами — и бытовыми чистящими средствами.

Соблюдайте правила готовки

Не забывайте мыть и дезинфицировать разделочные доски и другую посуду, которая контактировала с сырым мясом или рыбой, прежде чем использовать их для приготовления свежих продуктов.

Перед употреблением мойте овощи и фрукты целиком, даже если кожура не будет съедена. Не стоит использовать моющие средства.

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Загрязненные патогенами фрукты и овощи могут вызывать болезни пищевого происхождения с такими симптомами, как тошнота, рвота, диарея, головные боли.
 
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