ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«И все это несмотря на аресты и насилие со стороны власти». Боррель впечатлен Маршем единства в Беларуси

07.09.2020 07:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

«Впечатляющие массовые демонстрации в Минске и других городах вновь демонстрируют решимость белорусского народа добиться своих свобод, прав и демократии», — так прокомментировал прошедший 6 сентября Марш единства верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в своем микроблоге.

«И все это несмотря на аресты и насилие со стороны власти». Боррель впечатлен Маршем единства в Беларуси

«И все это несмотря на аресты, запугивание и насилие со стороны белорусских властей», — отметил Боррель.

В заключение твита он повторил позицию ЕС о необходимости инклюзивного национального диалога.

В Беларуси 29 дней продолжаются акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко якобы получил 80% голосов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Впечатляющие массовые демонстрации в Минске и других городах вновь демонстрируют решимость белорусского народа добиться своих свобод, прав и демократии», — так...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Действия властей Беларуси показывают, насколько сильную угрозу они видят в мирных протестах»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика