«И все это несмотря на аресты и насилие со стороны власти». Боррель впечатлен Маршем единства в Беларуси

«Впечатляющие массовые демонстрации в Минске и других городах вновь демонстрируют решимость белорусского народа добиться своих свобод, прав и демократии», — так прокомментировал прошедший 6 сентября Марш единства верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в своем микроблоге.





«И все это несмотря на аресты, запугивание и насилие со стороны белорусских властей», — отметил Боррель.

В заключение твита он повторил позицию ЕС о необходимости инклюзивного национального диалога.

В Беларуси 29 дней продолжаются акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко якобы получил 80% голосов.