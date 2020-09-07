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«И все это несмотря на аресты и насилие со стороны власти». Боррель впечатлен Маршем единства в Беларуси
Источник материала: Навiны
«Впечатляющие массовые демонстрации в Минске и других городах вновь демонстрируют решимость белорусского народа добиться своих свобод, прав и демократии», — так прокомментировал прошедший 6 сентября Марш единства верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в своем микроблоге.
«И все это несмотря на аресты, запугивание и насилие со стороны белорусских властей», — отметил Боррель.
В заключение твита он повторил позицию ЕС о необходимости инклюзивного национального диалога.
В Беларуси 29 дней продолжаются акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко якобы получил 80% голосов.
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«И все это несмотря на аресты и насилие со стороны власти». Боррель впечатлен Маршем единства в Беларуси
«Впечатляющие массовые демонстрации в Минске и других городах вновь демонстрируют решимость белорусского народа добиться своих свобод, прав и демократии», — так...
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