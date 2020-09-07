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«Действия властей Беларуси показывают, насколько сильную угрозу они видят в мирных протестах»
Источник материала: Навiны
Глава Конференции католических епископов ФРГ, бамбергский архиепископ Людвиг Шик осудил запрет на въезд на родину своему белорусскому коллеге, митрополиту Тадеушу Кондрусевичу.
Шик, передает
По мнению бамбергского архиепископа, действия белорусских властей показывают «насколько сильную угрозу они видят в мирных протестах».
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Глава Конференции католических епископов ФРГ, бамбергский архиепископ Людвиг Шик осудил запрет на въезд на родину своему белорусскому коллеге, митрополиту...
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