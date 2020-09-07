«Действия властей Беларуси показывают, насколько сильную угрозу они видят в мирных протестах»

Глава Конференции католических епископов ФРГ, бамбергский архиепископ Людвиг Шик осудил запрет на въезд на родину своему белорусскому коллеге, митрополиту Тадеушу Кондрусевичу.

Шик, передает DW , назвал его «человеком, несущим мир и компромисс, которые сейчас как раз необходимы в Минске», а также «посредником» и «голосом католического меньшинства, проживающего на западе» республики.

По мнению бамбергского архиепископа, действия белорусских властей показывают «насколько сильную угрозу они видят в мирных протестах».