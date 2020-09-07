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«Действия властей Беларуси показывают, насколько сильную угрозу они видят в мирных протестах»

07.09.2020 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава Конференции католических епископов ФРГ, бамбергский архиепископ Людвиг Шик осудил запрет на въезд на родину своему белорусскому коллеге, митрополиту Тадеушу Кондрусевичу.

Шик, передает DW, назвал его «человеком, несущим мир и компромисс, которые сейчас как раз необходимы в Минске», а также «посредником» и «голосом католического меньшинства, проживающего на западе» республики.

По мнению бамбергского архиепископа, действия белорусских властей показывают «насколько сильную угрозу они видят в мирных протестах».

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Конференции католических епископов ФРГ, бамбергский архиепископ Людвиг Шик осудил запрет на въезд на родину своему белорусскому коллеге, митрополиту...
 
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