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В Беларусь пришла прохлада, дожди и грозы

07.09.2020 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси заметно похолодало, сообщают синоптики.

По их данным, сегодня по юго-востоку сохранится влияние малоподвижной системы фронтов, а северо-запад окажется под влиянием прохладной воздушной массы.

Ожидается облачно с прояснениями. Практически повсеместно пройдут дожди (местами ливни), прогремят грозы.

Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +15..+17°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Витебск +17..+19°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Гомель +23..+25°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
  • Гродно +15..+17°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
  • Могилев +19..+21°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Минск +15..+17°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Беларуси заметно похолодало, сообщают синоптики. По их данным, сегодня по юго-востоку сохранится влияние малоподвижной системы фронтов, а северо-запад окажется...
 
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