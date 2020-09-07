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В Беларусь пришла прохлада, дожди и грозы
Источник материала: Навiны
В Беларуси заметно похолодало, сообщают синоптики.
По их данным, сегодня по юго-востоку сохранится влияние малоподвижной системы фронтов, а северо-запад окажется под влиянием прохладной воздушной массы.
Ожидается облачно с прояснениями. Практически повсеместно пройдут дожди (местами ливни), прогремят грозы.
Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха в регионах:
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.
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В Беларуси заметно похолодало, сообщают синоптики. По их данным, сегодня по юго-востоку сохранится влияние малоподвижной системы фронтов, а северо-запад окажется...
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