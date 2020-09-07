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Правозащитники: в Минске было задержано две сотни человек
Источник материала: Навiны
По данным Правозащитного центра «Весна» (лишен властями регистрации), только в Минске в воскресенье было задержано две сотни человек.
Список из 194 фамилий
Также правозащитники сообщают о больших задержаниях в других городах страны, где проходил Марш единства.
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По данным Правозащитного центра «Весна» (лишен властями регистрации), только в Минске в воскресенье было задержано две сотни человек.
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