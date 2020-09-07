Правозащитники: в Минске было задержано две сотни человек

По данным Правозащитного центра «Весна» (лишен властями регистрации), только в Минске в воскресенье было задержано две сотни человек.





Список из 194 фамилий опубликован на сайте организации.

Также правозащитники сообщают о больших задержаниях в других городах страны, где проходил Марш единства.