Водитель: «Еле ушел от обстрела пулями и гранатой. Жены пассажиров звонили, чтобы сказать спасибо» (видео)

Источник материала: Onliner Абсолютно счастливым финал этой истории назвать сложно — Subaru Forester Александра разбит. На автомобиле остались следы как от пуль, так и от гранаты. Последняя частично залетела в салон машины, в которой в тот момент находилось пять человек, осколки повредили элементы обшивки и подголовники. К счастью, никто из людей, находившихся в Subaru, не пострадал. В итоге Александру удалось уехать из-под обстрела. Он рассказал Onliner свою историю.





— Вечером 11 августа ехали с друзьями по ул. Притыцкого в сторону выезда из города. Из новостей все знали, что происходило в Минске. Однако компания у нас была довольно аполитичная — я, например, на выборы даже не ходил. На нашем пути не было никаких постов, никаких предупреждений о перекрытии дороги. Недалеко от станции метро «Каменная горка» стало понятно, что поток начал снижать скорость. Впереди на встречной полосе я заметил черные тонированные микроавтобусы. Из них начали выходить силовики. Они окружили такси, стали дергать ручки дверей, что-то кричать. Автомобилисты начали сигналить, люди, стоявшие на тротуаре, — освистывать. И это сработало как триггер. Люди в черной форме, все с оружием и в масках, стали перелезать через ограждение на разделительной полосе, часть из них перегородила дорогу машинам.





— Я стоял во второй полосе. Соседняя была свободна, по ней медленно (15—20 км/ч) проехала маршрутка. Человек в форме что-то орал водителю, а когда тот проехал мимо, выстрелил вдогонку. Прямо передо мной стоял мотоциклист, символики на нем не было. Я видел, как к нему подошло 5—6 силовиков: «Глуши, слезай!» Двое стянули его с байка, утащили в бус, другим крикнули, мол, убирайте мотоцикл с дороги. Моя машина оказалась следующей на пути силовиков. Она была после перекраски, отсутствовала решетка радиатора.

Один из людей в черном подошел к нам, заглянул в салон. Нас было пятеро — все мужчины по 30—40 лет. Неизвестный несильно ударил два раза по капоту, сказал: «Подозрительная машина. Берем!»

— Двери в Subaru были заблокированы. Стали дергать за ручки, кричать матом. В этом потоке брани можно было разобрать фразу «Выходим все из машины». Автомобиль же не был заглушен: в пробке двигались на первой передаче, она так и осталась включена, ногой я зажал педаль сцепления. Нервы, как говорят, были на пределе. В следующий момент кто-то прикладом выбил переднее пассажирское стекло. Я, недолго думая, бросил педаль сцепления, резко нажал на газ. Только тронулся, как в машине раздался взрыв. На какое-то время я перестал видеть, перед глазами все побелело. Заметил только вспышку, как будто на сварку смотришь. Еще не слышал, а скорее чувствовал хлопки по кузову. Что-то попало в ребро. Согнулся, завалился под руль, ногу с педали газа убрал. Меня стали тормошить товарищи: «Саша, поехали!» Я пришел в себя и смог уехать.





— В панике я довольно сильно разогнался. Оказался на перекрестке у станции метро «Каменная горка». Понял, что не смогу повернуть направо — перевернусь. Поехал прямо в сторону МКАД. А дорогу там перегородили автозаки и патрульные легковушки. Я принял правее, заехал на остановку, выделенную делиниаторами. Оказалось, там лежали бетонные клумбы, которых не было видно в темноте. На одну из них я напоролся, колесо со взрывом лопнуло. Я повернул на большую парковку торгового центра. Остановился, отдышался, собрался с мыслями. Понял: машина числится на мне, госномер закреплен за мной, проживаю по месту прописки, то есть найти меня — дело получаса.





— Попросил своих пассажиров: «Вы, ребята, убегайте, чтобы вас не забрали. А я останусь, мне скрываться нет смысла». Водительская дверь оказалась заблокирована, я вылез через разбитое окно. Товарищи уговаривали меня уйти, но я настаивал: это бесполезно. Вокруг бегали незнакомые люди, предлагали помощь, была слышна стрельба, взрывы, а я в шоке сидел у автомобиля. Пробыл там 10 минут, никто из милиции не приехал. Ну и ладно. Я снял номера и отправился домой. В 5 утра вернулся забрать машину. Поменял колесо и загнал ее к себе во двор.

Позже я понял, что это была за вспышка и какие хлопки я чувствовал. Думаю, в автомобиль выстрелили светошумовой гранатой — как я предполагаю, из «подствольника» или гранатомета. Боеприпас попал в крышку багажника и взорвался. Осколки полетели в салон, посекли обшивку и подголовники. Не хочу представлять, что было бы, если бы осколки попали в тело человека.













Также насчитал шесть пулевых отметин на кузове. Две из них — на лобовом стекле при стрельбе в упор. Пули прошли сквозь стекло, частично выбили торпедо. Я понял, насколько мне повезло, что в меня не попал ни один снаряд.









Поначалу боялся приниматься за ремонт — вдруг посчитают, что я скрываю улики. А потом как будто осенило: что я такого сделал, чтобы опасаться преследования? Ехал на машине по городу и остановился в пробке? Уехал из-под обстрела неизвестных вооруженных людей в масках? Я ничего не нарушал, никого не сбил, не сделал ничего противозаконного. Чего бояться?

— Только после осознания своей невиновности я решил рассказать эту историю в СМИ. Еще хочу отметить, что поначалу рассчитывал восстанавливать автомобиль за свой счет, но вокруг меня оказалось много людей, готовых помочь как с ремонтом, так и с запчастями, провести работы бесплатно. У меня оформлена автогражданка, но в страховую я не обращался. С представителями Следственного комитета тоже не общался — по-моему, это бессмысленно на фоне безнаказанности людей в черном. Ноль возбужденных уголовных дел по озвученным фактам. К тому же травмы у меня, к счастью, несерьезные. Мои пассажиры тоже пострадали несильно. А я в тот момент чувствовал за них ответственность — как водитель. Считаю, принял правильное решение. Уже после всего случившегося мне звонили жены моих товарищей, плакали в трубку и говорили спасибо.

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