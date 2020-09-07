В Миске задержаны почти 200 человек – правозащитники

Источник материала: АФН

Белорусские силовики 6 сентября задержали не менее 194 человек в Минске. Задержания проходили до и после Марша единства, сообщает правозащитный центр «Весна».

В числе задержанных 2 члена Координационного совета Ольга Павлова и Андрей Егоров, адвокат Минской областной коллегии адвокатов Борис Лесковский, журналист Радио Рация Артем Сизинцев.

Также балы задержана руководитель "Экодома" Ирина Сухий. Ее забрали из дома и отвезли в Советский РУВД, дома прошел осмотр в рамках административного дела.

Весна также сообщает о десятках людей, задержанных в других городах Беларуси, где также прошли Марши единства.