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В Миске задержаны почти 200 человек – правозащитники

07.09.2020 08:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские силовики 6 сентября задержали не менее 194 человек в Минске. Задержания проходили до и после Марша единства, сообщает правозащитный центр «Весна».

В числе задержанных 2 члена Координационного совета Ольга Павлова и Андрей Егоров, адвокат Минской областной коллегии адвокатов Борис Лесковский, журналист Радио Рация Артем Сизинцев.

Также балы задержана руководитель "Экодома" Ирина Сухий. Ее забрали из дома и отвезли в Советский РУВД, дома прошел осмотр в рамках административного дела.

Весна также сообщает о десятках людей, задержанных в других городах Беларуси, где также прошли Марши единства.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские силовики 6 сентября задержали не менее 194 человек в Минске. Задержания проходили до и после Марша единства, сообщает правозащитный центр «Весна».
 
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