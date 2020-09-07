Как собака-инвалид встала на лапы. Истории о невероятных животных, от которых можно расплакаться

Источник материала: Tut.by

«Мех дня» задумывался как зимний проект. Мы хотели, чтобы в жизни наших читателей было больше добра и тепла в холодные месяцы. Но сейчас добро и тепло нужно всем нам, независимо от сезона. А особенно — животным, о проблемах которых так просто забыть в смутные времена. Поэтому проект возвращается — вместе с брендом Purina делимся новой порцией счастливых историй и рассказов о тех, кто нуждается в нашей помощи.

Новая жизнь старичка Джима

Впервые о Джиме заговорили местные собачники: «Бегает огромный пес. Никого не трогает, но подойти боязно. Жаль будет, если заберет отлов». На разговорах все и закончилось: рядом частный сектор, где, увы, часто практикуют самовыгул.



Джим до и после спасения

Но через пару месяцев таких самостоятельных прогулок Джим стал не бегать, а ползать. Травма или невралгия — на тот момент было неясно, факт: собака ползала на передних лапах, а задние волокла за собой, стесывая их об асфальт.

— Смотреть на это было невозможно, — делится девушка-волонтер, которую взволновала судьба Джима. — Мы решили определить, к какому дому он возвращается, чтобы поговорить с хозяевами.

Как это часто бывает, хозяевам судьба пса оказалась безразлична, несмотря на то что по их словам, он прожил у них около 16 лет. Почему у собаки мисок нет? «Так он не ест ничего». Почему даже покрывало не постелили? «Так он покрывала рвет». Почему собака на улице все время? «Так сбегает».

Они вынесли ему приговор: «Он уже старый, больной, скоро умрет». Отказывались даже отдавать его волонтерам — пошли «на уступки», только когда те пообещали написать заявление о факте жестокого обращения с животным.

— Принять это решение и пойти на конфликт было трудно, — признается волонтер. — Какими бы ни были хозяева, пес всегда к ним привязан. Было видно, что Джим очень переживает, что даже в этой ситуации пытается их защищать.

Несмотря на то что переезд стал для пса потрясением, с этого момента началась его новая жизнь.

Сейчас Джим живет на постоянной передержке с медицинским уходом. Можно считать это чем-то вроде хосписа для натерпевшегося за свою жизнь старичка.



Джим до и после спасения

Ест он, вопреки словам хозяев, с отменным аппетитом — жалует и корм, и консервы, и даже картошечку. Никуда не убегает: оказалось, что если кормить пса вдоволь и не обижать, ему не хочется уходить. Просидевший большую часть своей жизни на цепи, Джим учится общаться с другими животными. Не обходится без дедовщины (он же пес, умудренный жизнью!), но у него уже появились друзья. А главное — Джим встал на лапы! Интенсивное лечение, с которым помогла благотворительная организация Пина.бел, хорошее питание и доброе отношение спасли пса, которого собственные хозяева называли «безнадежным».

Больше всего старичок любит валяться на траве под солнышком и, щурясь, наблюдать за молодежью. А еще — петь.





— У Джима проявился неожиданный талант, — смеясь, рассказывает хозяйка передержки Татьяна. — Он иногда плюхается на попу и начинает петь задушевные песни, высоко задрав голову. Выглядит при этом очень довольным — так что не иначе как от полноты жизни! Конечно, были трудности — и с лечением, и с адаптацией — но все это стоило того, чтобы Джим дожил остаток своей жизни в тепле, заботе и любви.

Невероятное преображение Моны

Кошку Мону нашли в ужасном состоянии: торчащие ребра, колтуны, выпавшая шерсть, пятна то ли бензина, то ли мазута.

Ее тиранили все: начиная от местных бабушек, для которых кошка была «антисанитарией», детей, что загоняли ее под машины, и заканчивая другими дворовыми котами. Для них она была чужой, слабой, не приспособленной к жизни. Так часто бывает с животными, которые раньше были домашними.

О том, что у Моны была другая жизнь, девушка, которая взяла ее на передержку догадалась не сразу.



Мона через пару недель на передержке

— С нее текла не просто грязная, а ржавая вода, — делится Екатерина. — Я никогда не видела животное, которому было бы так плохо. Думала, что она с детства жила в кошмарных условиях.

Но когда Мона отошла от стресса и огляделась по сторонам, она мигом запрыгнула на диван, начала подставлять голову, чтобы ее погладили, а потом продемонстрировала знакомство с лотком.

Кошка, по словам Екатерины, оказалась чрезвычайной умницей, интеллигенткой и тонкой натурой. Нужно было просто рассмотреть в ней диву и принцессу. Не зря ее переименовали в Мону, хотя поначалу прозвали Нафаней за нелепый вид и торчащую во все стороны шерстку.



Вот какой красавицей Мона стала в новом доме

И семью Мона нашла себе под стать — здесь восхищаются ее красотой, мудростью и грацией. А еще — уважают ее права и личное пространство. Все, включая «старшую» кошку Ванессу. Несмотря на ее размеры (Ванесса представительница породы мейн-кун), она признала главенство нового члена семьи. Ну а попробуй поспорь с принцессой, которой удалось выжить, отбиваясь от дворовых задир и питаясь из помойки.



Мона сразу после того, как ее забрали с улицы, и в новом доме

— Мона — замечательная кошка, — делится ее хозяйка Ирина. — Умная, тактичная, аккуратная, любящая нас. Ничем не хуже нашей породистой девочки. Мы ни разу не пожалели, что взяли ее в семью. Здорово, что она нас дождалась.

Как породистая Лада оказалась никому не нужна

Ладу нашли, когда она металась у офисного здания. Рядом — гипермаркет, большая парковка и четырехполосная дорога. Шансов попасть под автомобиль — масса. Особенно у такой молодой, энергичной и доверчивой собаки, которая увязывается за каждым, кто обратит внимание и скажет доброе слово.





Две сотрудницы, под чьими окнами разворачивалась эта драма, решили в обед быстренько провернуть спасение собаки. Красивая шоколадная лабрадорша, с ошейником, наверняка чипированная — обязательно найдутся хозяева, которые уже все глаза проплакали.

И хозяева действительно нашлись. Однако выяснилось, что с Ладой они не справляются и заботиться о ней не могут: дети «переподарили» то, что им самим было не нужно. К тому же люди жили на две страны — вот и оставляли Ладу на безответственных передержках, откуда она благополучно сбегала.

— Если честно, наш энтузиазм по поводу того, что Лада быстро найдет дом, поугас, когда мы увидели, как она ведет себя в квартире, — признается Дарья, одна из девушек, что взяла над лабрадоршей шефство. — Лада в буквальном смысле разносила дом, не давала ни минуты покоя. И при этом была чудесной — очень доброй, ласковой, любящей собакой. Отказаться от нее было невозможно, представить дом, в котором она будет счастлива — тоже.

Но такой дом все-таки нашелся.



В новом доме Ладе уделяют массу времени, и каждый день ее ждут увлекательные прогулки





Девушки решили не утаивать ничего в объявлении: честно написали, что собакой никто не занимался. Она добрая и умная, но нуждается в том, чтобы ее воспитывали, уделяли много времени и водили к кинологу.

На эти условия согласилась замечательная семья, в которой живут ответственные родители, трое детей, любящих животных, и овчарка Шерхан (единственный, кто поначалу был недоволен появлению «шоколадки»).

Хозяин Олег терпел ночной плач Лады, выводил ее на долгие прогулки, играл и разговаривал, а главное — регулярно ходил вместе с ней к кинологу.

Результаты не заставили себя ждать — собака, которая была неуправляемой, замечательно ведет себя в доме, слушается хозяина, обожает детей и даже носит палочку вместе с Шерханом.



Лада с лучшей подругой в новом доме

— Лада живет лучше всех! — смеется ее хозяин Олег. — А еще она стала самой близкой подругой для моей дочери, которая учится любить, заботиться и нести ответственность за того, кто слабее.

Трое «некрасивых» котят ищут дом

— Как и среди людей, в мире животных есть везунчики и горемыки. Те, кому повезло родиться симпатичными круглыми «пирожочками» а-ля «котенок из популярной рекламы». Те, в ком есть черты британцев или персов — эти круглые глаза и маленькие ушки действительно прелестны.

А есть коты «обычные», кто-то даже скажет — некрасивые. Вытянутые какие-то, большеухие, с недоверчивыми глазами. Рожденные на улице от беспородной мамы.

Чаще всего у них одно будущее — смерть. Или под колесами авто, или от инфекции, или в пункте усыпления на Гурского.

Я захотела сломать эту схему и забрала с улицы трех «самых обычных и некрасивых котят». Как еще говорят волонтеры — бесперспективных. Это значит, что они будут жить у тебя до старости, накапливаясь, как в шутке про «женщину и 40 котов». Особенно в то время, когда «всем не до котов, ты же видишь, что в стране происходит».

А давайте попробуем сделать чудо? И доказать, что «обычные» коты тоже имеют право на счастье. Ведь они также испытывают страх, боль и голод. Также умеют любить, петь кошачьи песенки и залечивать душевные раны.

Всмотритесь, пожалуйста, в эти «обычные» глаза — и, возможно, вы увидите в них что-то свое.

Тиша





Младшая девочка в помете, самая маленькая, робкая и слабенькая. Самая трогательная. Более активные брат и сестричка играли вместе и спали в обнимку, а она, нахохлившись как воробышек, сидела в стороне. С ней не хотели играть.

Тиша скромница и тихоня, но в домашней жизни она раскрылась как ласковое и нежное, очень застенчивое, но отчаянно ищущее любви существо.





Тиша абсолютно ненавязчивая кошечка и всегда словит ваше настроение, как радиоволну. Не хотите играть? Ну ладно, у меня есть моя мышка — единственная, кто меньше меня и кого я не боюсь.





Но если вы найдете возможность просто присесть рядом и погладить ее по голове — она будет счастлива и отблагодарит сполна. Тиша долго боялась поверить человеку (чтобы она привыкла к обществу, девушка, у которой она была на передержке, читала ей книжки), но теперь он для нее лучший друг. Отзывчивая на тепло, внимание и ласку (а также начитанная!)), эта девочка вырастет в прекрасную кошку — умную, добрую и любящую. Не упустите такой подарок судьбы.





Тише около 5 месяцев, она просвечена на лишай (тест — отрицательный), обработана от паразитов и уже отсидела инкубационный период. Небольшое пятно на глазике — следствие болезни, перенесенной в раннем детстве. На зрение это никак не повлияло, девочка абсолютно здорова. Приучена к лоточку. Прекрасно уживается с другими животными и на 100% готова к переезду в новый дом (привезем по всей Беларуси)

Телефон для связи: +375 29 262-86-36

Пума

Пума — противоположность своей сестрички. Самая шустрая, бойкая, веселая, игривая и сообразительная девчонка в семье.





Егоза, потеха и «супермозг». Изящная и гибкая, как маленькая пантера, а еще такая же умная — Пума растет потрясающей кошкой.

Единственное, что вывело Пуму из состояния душевного равновесия, — первый осмотр у ветеринара. В Сети шутят, что на этом снимке она выглядит как «типичный белорус после выборов».



Пума на осмотре

Тем не менее Пума быстро оправилась от потрясения и восстановила чувство собственного достоинства (сделала «кусь за Беларусь»). Мы восхищаемся смелостью, ловкостью и грацией этой юной кошечки, а еще заранее завидуем тем, кто станет ее хозяином. С этой веселой девочкой, с ее потешными играми и мордочками у вас точно не будет возможности опечалиться всерьез. Нужна пилюля радости? Примите ее в дар.





Пуме 5 месяцев, она просвечена на лишай (тест — отрицательный), обработана от паразитов и уже отсидела инкубационный период.





Приучена к лоточку. Опыт жизни с другими животными есть. Малышка готова к переезду и ждет не дождется встречи с вами (привезем по всей Беларуси)

Телефон для связи: +375 29 262-86-36

Купер, или «Пан Сусик»

С именем так и не определились. То ли это обаятельнейший харизматик Купер, то ли преисполненный чувства собственного достоинства, хозяйственный и ответственный Пан. И то и другое верно: это самый старший, крупный (и усатый) детеныш в помете.





Тот, кто всегда защищал сестричек (даже от страшной-престрашной вороны!), тот, кто грел их, чтобы они не околели в дождливые ночи, тот, кто не начинал есть, пока не покушают они. Он и плакал-то всего раз — когда разлучили с сестрами и не было ясно, где они.





Настоящий, пусть и маленький мужчина, тот, кто никогда не создает проблем — только их решает.





Купер ужасно смешной и трогательный в этом своем желании быть серьезным котом (на деле же — потешный подросток). Он ладит как со взрослыми котами, так и с активной собакой (можете посмотреть на видео, как он отстаивает свое право попить из мисочки).

Купер так привык обо всех заботиться, что пора бы уже и кому-то позаботиться о нем. Может, это вы?

Как и сестричкам, Куперу около 5 месяцев, у него нет лишая и каких-либо иных заболеваний. Он обработан от паразитов, приучен к лотку и очень ждет своих хозяев.

Телефон для связи: +375 29 262-86-36

Партнер проекта:

Мы верим, что людям и домашним животным лучше вместе, и сейчас эта связь важна как никогда. PURINA заботится о вас, ваших питомцах и оказывает помощь тем, кто в ней нуждается, чтобы братья наши меньшие и их хозяева оставались счастливыми и здоровыми.