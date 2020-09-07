Цинизм дня: Караев назвал белорусских милиционеров самыми гуманными в мире









Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев выразил уверенность, что более гуманной и хладнокровной милиции, чем в Беларуси, больше нигде не найти. Об этом в воскресенье, 6 сентября, он сказал в эфире передачи «Неделя» на телеканале СТВ.





цитирует telegraf.by сказал Караев. «Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире, я в этом уверен», —telegraf.by сказал Караев.





По мнению Караева, белорусскую милицию пытаются «затроллить какими-то синяками». Однако, по его словам, «с девятого по десятое» было намеренно совершено восемь наездов автомобилей на сотрудников милиции.





«У некоторых тройные переломы. Слава богу, что все живы. Это можно сравнить с синяками?» — подытожил министр.





Также, Караев рассказал, что в Могилевской области, якобы, пьяные люди облили автомобиль ГАИ бензином из канистры.





«Милиционеры смогли выбить зажигалку из рук хулигана с помощью палки. Один из сотрудников применил табельное оружие, выстрелив восемь раз в воздух и три на поражение. А как бы поступила полиция Запада? Уже, наверное, от этих не осталось бы мокрого места», — считает он.









Ранее министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ признал, что сотрудники милиции и спецназа превышали свои полномочия в ходе подавления протестов.





Ранее сообщилось, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека официально опубликовало доклад по ситуации в Беларуси. В нем говорится со ссылкой на экспертов о многочисленных случаях пыток над протестующими в белорусских тюрьмах.











