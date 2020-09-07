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Цинизм дня: Караев назвал белорусских милиционеров самыми гуманными в мире

07.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев выразил уверенность, На сегодня остаются в больницах 30 силовиков "с тяжелыми увечьями" после массовых протестов в стране, сообщил глава МВД Беларуси.



Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев выразил уверенность, что более гуманной и хладнокровной милиции, чем в Беларуси, больше нигде не найти. Об этом в воскресенье, 6 сентября, он сказал в эфире передачи «Неделя» на телеканале СТВ.

«Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире, я в этом уверен», — цитирует telegraf.by сказал Караев.

По мнению Караева, белорусскую милицию пытаются «затроллить какими-то синяками». Однако, по его словам, «с девятого по десятое» было намеренно совершено восемь наездов автомобилей на сотрудников милиции.

«У некоторых тройные переломы. Слава богу, что все живы. Это можно сравнить с синяками?» — подытожил министр.

Также, Караев рассказал, что в Могилевской области, якобы, пьяные люди облили автомобиль ГАИ бензином из канистры.

«Милиционеры смогли выбить зажигалку из рук хулигана с помощью палки. Один из сотрудников применил табельное оружие, выстрелив восемь раз в воздух и три на поражение. А как бы поступила полиция Запада? Уже, наверное, от этих не осталось бы мокрого места», — считает он.


Ранее министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ признал, что сотрудники милиции и спецназа превышали свои полномочия в ходе подавления протестов.

Ранее сообщилось, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека официально опубликовало доклад по ситуации в Беларуси. В нем говорится со ссылкой на экспертов о многочисленных случаях пыток над протестующими в белорусских тюрьмах.
 
 
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Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев выразил уверенность, На сегодня остаются в больницах 30 силовиков "с тяжелыми увечьями" после массовых протестов в...
 
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