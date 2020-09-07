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Человек Чести: Хомутовский в Минске принял участие в мирной акции протеста
Источник материала: Партизан
Известный белорусский тренер Василий Хомутовский в Минске принял участие в мирном марше протеста.
Фотографию со специалистом опубликовал пользователь Эльшад Акберов в своем инстаграме,
«Встретил на марше афигенного вратаря Василия Хомутовского. Спасибо за твою гражданскую позицию», – написал Акберов.
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Известный белорусский тренер Василий Хомутовский в Минске принял участие в мирном марше протеста.
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