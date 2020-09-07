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Человек Чести: Хомутовский в Минске принял участие в мирной акции протеста

07.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный белорусский тренер Василий Хомутовский в Минске принял участие в мирном марше протеста.

 

Фотографию со специалистом опубликовал пользователь Эльшад Акберов в своем инстаграме, пишет by.tribuna.com

«Встретил на марше афигенного вратаря Василия Хомутовского. Спасибо за твою гражданскую позицию», – написал Акберов.

 

Напомним, на этой неделе Василий Хомутовский покинул посттренера вратарей брестского «Динамо». Ранее он публично высказывался о происходящем в Беларуси после президентских выборов и призывал силовиков остановить насилие.

 
Теги: Минск
 
 
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Известный белорусский тренер Василий Хомутовский в Минске принял участие в мирном марше протеста.
 
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