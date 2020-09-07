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Олимпийский чемпион оскорбил поддержавших протесты в Беларуси спортсменов

07.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оскорбил поддержавших протесты спортсменов. Его слова приводит MetaRatings.

«Это люди, которые понятия не имеют, что такое заработать копейку. Они бы подумали, какие условия созданы в Беларуси для подготовки спортсменов. Это не гражданская позиция, это позиция нахлебников. Пусть они оставят это при себе», — цитирует lenta.ru заявил Тихонов. Он посчитал, что Беларусь – не Америка, где есть возможность платить спортсменам огромные деньги.

18 августа белорусские спортсмены пригрозили отказаться от выступлений за сборную страны. Они потребовали прекратить насилие в отношении граждан, освободить всех задержанных, а также признать выборы президента страны недействительными.
 
 
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оскорбил поддержавших протесты спортсменов. Его слова приводит MetaRatings.
 
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