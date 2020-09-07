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Олимпийский чемпион оскорбил поддержавших протесты в Беларуси спортсменов
Источник материала: Партизан
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оскорбил поддержавших протесты спортсменов. Его слова приводит MetaRatings.
«Это люди, которые понятия не имеют, что такое заработать копейку. Они бы подумали, какие условия созданы в Беларуси для подготовки спортсменов. Это не гражданская позиция, это позиция нахлебников. Пусть они оставят это при себе», —
18 августа белорусские спортсмены пригрозили отказаться от выступлений за сборную страны. Они потребовали прекратить насилие в отношении граждан, освободить всех задержанных, а также признать выборы президента страны недействительными.
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оскорбил поддержавших протесты спортсменов. Его слова приводит MetaRatings.
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