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Марш мира 6 сентября: на акциях протеста в Минске задержано около 200 человек

07.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 200 человек задержано в Минске в воскресенье на несанкционированных акциях протеста, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".


Фото: tut.by

Список имен размещен на сайте правозащитной организации, он дополняется, пишет interfax.by

Согласно данным правозащитников, среди задержанных есть двое граждан России, один из них – блогер Алексей Романов.

Кроме того, правозащитники сообщают о задержаниях протестующих и в других городах страны, в частности, Гродно, Бресте, Барановичах, Могилеве, Витебске, Пинске, Браславе, Щучине.

Ранее в МВД Беларуси подтвердили, что в целом по республике в воскресенье на несанкционированных массовых мероприятиях задержано свыше 100 человек. Уточненные данные ведомство планирует предоставить в понедельник.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Около 200 человек задержано в Минске в воскресенье на несанкционированных акциях протеста, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".
 
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