Как понять, есть ли у пары будущее? На самом деле варианта всего три

Источник материала: Tut.by

Вы в отношениях. Сейчас вроде бы все хорошо, но терзают смутные сомнения: а вдруг на дальнейшую жизнь планы с партнером разойдутся? Пока их нет или они не кажутся различными, но все равно как будто что-то не то…

Пример: сегодня вы может хотите детей, а может еще пока нет. Так бывает у многих, но вам уже, допустим, по 30 лет. Вы боитесь, что если через несколько лет вы в паре придете к разным выводам и станете снова одинокими, только уже «старыми». Тогда, может, лучше не ждать и сразу прекратить эти отношения, если не видно четкого будущего? Спросили у специалиста, который объяснил, как правильно оценивать такую ситуацию и слышать себя.



Сергей ЗизюкПсихолог. Ведет блог о психологии в Instagram Психолог. Ведетв Instagram

— Наше поведение подчиняется двум основным принципам. Первый — принцип удовлетворения потребностей. Согласно ему мотив возникает тогда, когда есть потребность в чем-то или ком-то. Второй — принцип экономии энергии, согласно которому мы выбираем тот вариант удовлетворения потребности, который требует наименьшего количества затрат.

По этим же принципам строятся и отношения. Мы начинаем искать пару, когда у нас возникают потребности в близости, общении, заботе, сексе и так далее. Но чтобы не удовлетворять их по отдельности, мы стараемся найти одного человека, с помощью которого это можно сделать. Не романтично, но факт.

Потребности имеют свойство видоизменяться: какие-то перестают быть актуальными, появляются новые, меняются приоритеты. Поэтому и отношения между людьми — это всегда динамический процесс, который лишен стабильности и гарантий. В один момент потребности друг друга могут совпадать, в другой — иметь разные приоритеты, а иногда они могут разойтись диаметрально.



Фото: Joshua Ness, unsplash.com

Если мы представим пару как 100%, то у каждого из партнеров в ней по 50%. Если на данный момент в вашей паре все хорошо, значит вы соответствуете потребностям друг друга. А если вы хотите понимать, есть у вашей пары будущее, каждому из партнеров нужно определиться со своими личными планами и лишь затем сравнить, сочетаются ли они между собой.

Здесь возможны несколько вариантов развития событий:

Первый. Ваши планы совпадают или не противоречат друг другу. Прекрасно, вы можете быть уверены, что еще какое-то время ваша пара будет вместе. Но все еще не можете быть уверены, что так будет всегда. Так или иначе придется проводить периодический мониторинг.

Второй. Ваши планы исключают друг друга. К сожалению, скорее всего время вашей пары подходит к концу и просуществует она до тех пор, пока реализация этих планов в жизнь не станет актуальной. Конечно, все еще возможен вариант, что планы одного из вас изменятся и органично впишутся в планы второго, если у вас обоих есть на это время. Если этого времени нет — не держитесь за прошлое и не мешайте друг другу становиться счастливыми по отдельности.

Третий. Ваши планы совпадают, но расходятся во времени. К примеру, один из партнеров хочет детей и был готов к ним еще вчера, а второй планирует рождение детей в перспективе, но сначала хочет улучшить свое финансовое положение или жилищные условия, на что ему, допустим, потребуется лет пять. Здесь придется договариваться и с собой, и с партнером: то ли реализовывать свои желания сейчас, но не вместе, то ли сохранять отношения, но на какое-то время скорректировать свои желания.

Тревожиться о том, что все может измениться в будущем — естественно, все же пары расстаются и через месяц, и через тридцать лет, и в каждом случае никто изначально не рассчитывает на такой финал. Но повлиять на будущее мы можем только из настоящего. Им-то и стоит заниматься.