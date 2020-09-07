|
Мировые цены на нефть продолжают падать
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» продолжают падать.
Как свидетельствуют данные электронных торгов на 08:10 по минскому времени, эталонные марки торгуеются на следующих позициях:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировые цены на «черное золото» продолжают падать. Как свидетельствуют данные электронных торгов на 08:10 по минскому времени, эталонные марки торгуеются на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)