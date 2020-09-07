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Когда вступят в силу санкции ЕС против представителей режима Лукашенко
Источник материала: Навiны
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, когда вступят в силу санкции ЕС против представителей режима Лукашенко.
По словам главы ведомства, под персональные ограничения попадут как минимум 20 человек, причастных к фальсификации выборов и насилию по отношению к протестующим. Санкции заработают не позднее 21 сентября.
Петржичек также не исключил, что в связи с продолжением насилия в отношении мирных демонстрантов санкционный список в ближайшие дни может быть расширен, пишет DW.
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Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, когда вступят в силу санкции ЕС против представителей режима Лукашенко.
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