Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, когда вступят в силу санкции ЕС против представителей режима Лукашенко.

По словам главы ведомства, под персональные ограничения попадут как минимум 20 человек, причастных к фальсификации выборов и насилию по отношению к протестующим. Санкции заработают не позднее 21 сентября.

Петржичек также не исключил, что в связи с продолжением насилия в отношении мирных демонстрантов санкционный список в ближайшие дни может быть расширен, пишет DW.