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ОМОН катком прошелся по митингующим в Гродно

07.09.2020 08:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Несколько тысяч человек приняли участие в Марше единства в Гродно 6 сентября. Десятки демонстрантов были грубо задержаны омоновцами.

ОМОН катком прошелся по митингующим в Гродно

Протестующие собирались около крупных торговых центров и вокзалов, а оттуда направлялись в центр. Многие колонны милиция разогнала по пути, некоторых участников задержали. Основным местом протеста стала Советская площадь.

Митингующие держали бело-красно-белые флаги, плакаты «Крепкий орешек», «Хватит ябатькать Беларусь», «ОМОН, остановись», пели протестные песни, скандировали «Жыве Беларусь». На площадь несколько раз приходили, а затем уходили десятки омоновцев, но никого не задерживали.

Затем около трех тысяч человек направились колонной по проезжей части в сторону изолятора, куда отвезли первых задержанных.

Когда колонна проходила по спальному району Вишневец, около универсама «Брест» ей навстречу выбежало около сотни сотрудников ОМОН. Десятки протестующих жестоко задержали, их били дубинками, ногами, тянули по земле, пускали газ.

Задерживали парней, девушек, а также несовершеннолетних. Задержаниями руководили заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Виталий Стасюкевич и начальник гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич.

 

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Несколько тысяч человек приняли участие в Марше единства в Гродно 6 сентября. Десятки демонстрантов были грубо задержаны омоновцами.
 
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