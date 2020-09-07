Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Некритично": эксперт о последствиях отказа Прибалтики от энергии с БелАЭС

Одна из причин — в том, что страны Балтии сейчас могут получать электроэнергию из Северной Европы, и они активно этим пользуются, говорит собеседник Sputnik.

"Сейчас в северной Европе на рынке установились очень низкие цены на электроэнергию и это просто рыночный стимул, который способствует тому, что покупатели в странах Балтии отдают предпочтение импорту электроэнергии оттуда", ― говорит старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

В свою очередь, для Беларуси рынок стран Балтии важен, и после запуска БелАЭС его важность могла бы возрасти, но это не критический рынок , закрытие которого может привести к каким-то тяжелым последствиям для белорусской электроэнергетики, считает собеседник.

"В краткосрочном интервале в несколько месяцев это в большей степени такое декларативное заявление (отказ Прибалтики от закупок электроэнергии ― Sputnik). Безусловно, и страны Балтии могут потенциально понести от него потери, потому что Беларусь могла бы предложить им более привлекательные условия по покупке. И белорусская сторона тоже может понести определенные потери, но они не являются существенными", ― добавляет Кондратьев.

Если же странам Балтии в перспективе удастся добиться какого-то всеобъемлющего запрета на торговлю с Беларусью, тогда это будет иметь серьезное влияние, но вероятность такого развития событий достаточно мала с учетом того, что внутри самого "прибалтийсокго треугольника" существует достаточно противоречий, резюмирует эксперт.

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