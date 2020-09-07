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"Некритично": эксперт о последствиях отказа Прибалтики от энергии с БелАЭС
07.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Одна из причин — в том, что страны Балтии сейчас могут получать электроэнергию из Северной Европы, и они активно этим пользуются, говорит собеседник Sputnik.
"Сейчас в северной Европе на рынке установились очень низкие цены на электроэнергию и это просто рыночный стимул, который способствует тому, что покупатели в странах Балтии отдают предпочтение импорту электроэнергии оттуда", ― говорит старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.
В свою очередь, для Беларуси рынок стран Балтии важен, и после запуска БелАЭС его важность могла бы возрасти, но это не критический рынок , закрытие которого может привести к каким-то тяжелым последствиям для белорусской электроэнергетики, считает собеседник.
"В краткосрочном интервале в несколько месяцев это в большей степени такое декларативное заявление (отказ Прибалтики от закупок электроэнергии ― Sputnik). Безусловно, и страны Балтии могут потенциально понести от него потери, потому что Беларусь могла бы предложить им более привлекательные условия по покупке. И белорусская сторона тоже может понести определенные потери, но они не являются существенными", ― добавляет Кондратьев.
Если же странам Балтии в перспективе удастся добиться какого-то всеобъемлющего запрета на торговлю с Беларусью, тогда это будет иметь серьезное влияние, но вероятность такого развития событий достаточно мала с учетом того, что внутри самого "прибалтийсокго треугольника" существует достаточно противоречий, резюмирует эксперт.
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