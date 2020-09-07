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Грузовики по-прежнему стоят в очередях на границе со странами ЕС
07.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен – Sputnik. Очереди грузовых автомобилей сохраняются на границе Беларуси со странами Евросоюза, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).
© Sputnik / Виктор Толочко
Очереди на границе с Литвой, Латвией и Польшей наблюдаются больше недели. Они постепенно уменьшаются, но не исчезают полностью. По данным на утро понедельника, в пунктах пропуска продолжают ждать выезда в ЕС более 400 грузовиков.
Больше всего машин скопилось на белорусско-литовской границе. Так, в пункте пропуска "Бенякони" находятся более 140 фур, в "Привалке" - более 60, в "Котловке" - более 40. Меньше всего грузовых авто в пункте пропуска "Каменный Лог" - около 30.
На границе Беларуси с Латвией в пункте пропуска "Григоровщина" стоят в очереди более 50 машин, в "Урбанах" - более 10.
Есть трудности с пересечением белорусско-польской границы в некоторых пунктах пропуска. В "Брузгах" скопилось более 60 большегрузов, в "Берестовице" - более 10.
Чем вызвано образование очередей грузовиков на границе с Евросоюзом, не сообщается. По другим направлениям на границе проблем не наблюдается.
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном
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По данным Госпогранкомитета, утром в понедельник в пунктах пропуска на границе Литвой, Латвией и Польшей продолжают находиться более 400 фур.
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