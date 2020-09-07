Возьмите зонтик: штормпредупреждение объявили в Беларуси на понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на понедельник из-за гроз и дождей, об этом предупредили в Белгидрометцентре.

В последние две недели синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях практически каждый день. Новая неделя также начинается со штормового предупреждения.

"7 сентября в отдельных районах республики ожидаются грозы, днем местами – сильные дожди", - рассказали синоптики.

В понедельник в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами - сильные, прогремят грозы. Ожидается ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Днем максимальная температура воздуха составит +14.. +19°C, в юго-восточных районах страны столбик термометра поднимется до +20.. +25°C.

В Минске 7 сентября пройдет кратковременный дождь с вероятностью 80-90%, возможна гроза. Днем воздух прогреется до +15.. +17°C, вечером похолодает до +10 ..+13°C. Атмосферное давление в течение дня существенно не изменится.

Читайте также:

Аттракционы в парках Минска закроют с 21 сентября

Чем заняться осенью : 9 дел для вдохновения и радости