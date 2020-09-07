«Мы не знали друг друга до этого лета». Как минчане, живущие по соседству, сообщают миру о своей гражданской позиции (видео)

Источник материала: Onliner

Один из феноменов белорусского протеста — его локализация в малых городах, районах и даже отдельных дворах. Центром активности неожиданно стали деревня Копище, двор по улице Червякова, пристоличные Боровляны и Тарасово. Вслед за ними очаги активизма вспыхнули в мини-полисе «Каскад», районах «Минск-Мир», Каменная Горка, «Маяк-Минска», перекинувшись на старые жилые массивы, где преобладает пожилой контингент, а соседи до этого лета почти ничего друг о друге не знали. Как дворы и детские площадки стали местом ежедневных акций и как с этим пытаются бороться — в материале Onliner.

Почему люди проводят акции, не выходя из своего двора?

В первые дни после выборов, когда Беларусь превратилась в поле боя со светошумовыми гранатами, резиновыми пулями и жестоким избиением людей на улицах, лозунгом протеста стала фраза «будем как вода». Безоружное общество ушло от столкновений в свои микрорайоны и дворы.

Когда в стране установилось зыбкое перемирие, десятки тысяч минчан наводнили главные проспекты и улицы города. Но большинство семей с детьми оставались дома, потому что не могли себе позволить такой риск. Именно такие семьи составляют основной контингент жильцов минских новостроек.





Во многих новостройках при заселении создаются домовые чаты для совместного решения бытовых проблем. До 9 августа в таких чатах редко обсуждалась политика. Но когда стране наконец вернули интернет и в сеть вылились сцены жестокости, для многих минчан бытовые вопросы отошли на второй план. Ситуацию обсуждали везде, и домовые чаты не стали исключением. Все это позволило протестующим объединиться не только идейно, но и территориально, максимально обезопасив свой активизм.