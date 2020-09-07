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Десятки тысяч человек в Черногории протестуют против просербской политики

07.09.2020 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Десятки тысяч человек вышли вечером в воскресенье, 6 сентября, на улицы Подгорицы и других городов Черногории через неделю после выборов, на которых, по предварительным данным, три оппозиционных и просербски настроенных альянса получают большинство - 41 из 81 - мандатов в Скупщине (парламенте) страны.

"С нас хватило "свобод" четников", - заявил журналистам один из участников массовой акции.

Четниками называли себя сербские партизаны во время ряда исторических событий, в частности Второй мировой войны, а также сербские националистические формирования, участвовавшие в вооруженных конфликтах в Югославии в середине 90-х годов прошлого века, передает DW.

По итогам выборов оппозиция уже заявила, что хочет сформировать правительство экспертов - переходный кабинет для ведения дел до прояснения политической ситуации. Оппозиционеры настаивают на уходе президента страны Мило Джукановича, занимающего высшие руководящие посты в регионе в составе Югославии, а затем и независимой Черногории еще с 1991 года. Они обвиняют главу государства в коррупции, связях с мафией и атаках на критиков властей.

Парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа при рекордной явке в 75,9 процента. По данным ЦИК, Демократическая партия социалистов Черногории под председательством Джукановича набрала 35,06 процента голосов, оппозиционный блок "За будущее Черногории" - 32,55 процента, блок "Мир - наша нация" - 12,53 процента, блок "Черное на белое" - 5,53 процента, партия "Социал-демократы Черногории" - 4,1 процента, Бошняцкая партия Черногории - 3,98 процента, Социал-демократическая партия Черногории - 3,14 процента.

Скупщина Республики Черногория (однопалатный парламент) состоит из 81 депутата. Их избирают по партийным спискам по системе пропорционального представительства путем прямого тайного голосования сроком на четыре года.

 
 
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Десятки тысяч человек вышли вечером в воскресенье, 6 сентября, на улицы Подгорицы и других городов Черногории через неделю после выборов, на которых, по...
 
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