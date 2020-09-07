|
Десятки тысяч человек в Черногории протестуют против просербской политики
Источник материала: АФН
Десятки тысяч человек вышли вечером в воскресенье, 6 сентября, на улицы Подгорицы и других городов Черногории через неделю после выборов, на которых, по предварительным данным, три оппозиционных и просербски настроенных альянса получают большинство - 41 из 81 - мандатов в Скупщине (парламенте) страны.
"С нас хватило "свобод" четников", - заявил журналистам один из участников массовой акции.
Четниками называли себя сербские партизаны во время ряда исторических событий, в частности Второй мировой войны, а также сербские националистические формирования, участвовавшие в вооруженных конфликтах в Югославии в середине 90-х годов прошлого века, передает DW.
По итогам выборов оппозиция уже заявила, что хочет сформировать правительство экспертов - переходный кабинет для ведения дел до прояснения политической ситуации. Оппозиционеры настаивают на уходе президента страны Мило Джукановича, занимающего высшие руководящие посты в регионе в составе Югославии, а затем и независимой Черногории еще с 1991 года. Они обвиняют главу государства в коррупции, связях с мафией и атаках на критиков властей.
Парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа при рекордной явке в 75,9 процента. По данным ЦИК, Демократическая партия социалистов Черногории под председательством Джукановича набрала 35,06 процента голосов, оппозиционный блок "За будущее Черногории" - 32,55 процента, блок "Мир - наша нация" - 12,53 процента, блок "Черное на белое" - 5,53 процента, партия "Социал-демократы Черногории" - 4,1 процента, Бошняцкая партия Черногории - 3,98 процента, Социал-демократическая партия Черногории - 3,14 процента.
Скупщина Республики Черногория (однопалатный парламент) состоит из 81 депутата. Их избирают по партийным спискам по системе пропорционального представительства путем прямого тайного голосования сроком на четыре года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Десятки тысяч человек вышли вечером в воскресенье, 6 сентября, на улицы Подгорицы и других городов Черногории через неделю после выборов, на которых, по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)