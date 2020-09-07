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Тысячи венгров выстроились в живую цепь в Будапеште

07.09.2020 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Будапеште в воскресенье, 6 сентября, тысячи венгров выстроились в километровую живую цепь, выступая за автономию для вузов.

Акция проходила по инициативе студенческого сообщества Университета театра и киноискусства (УТК). Ранее правоконсервативное правительство страны лишило его автономии от государства.

В конце августа представители руководства учебного заведения подали в отставку в знак протеста против создания назначаемого правительством попечительского совета, который, по мнению представителей УТК, ограничивает независимый статус университета.

Живая цепь растянулась от здания театральной академии в центре Пешта, на восточном берегу Дуная, до парламента - Государственного собрания. Во многих местах люди стояли в несколько рядов.

В состав попечительского совета университета вошли практически исключительно доверенные лица правительства премьер-министра Виктора Орбана. С 1 сентября студенты выступают против этого решения. За проведение линии Орбана отвечает в первую очередь глава совета Аттила Виднянский, по совместительству занимающий пост художественного руководителя венгерского Национального театра. Учащиеся требуют отставки Виднянского и возвращения независимых от властей членов в состав совета.

В 2019 году из-за давления венгерских властей Центрально-европейский университет (ЦЕУ), основанный Джорджем Соросом, переехал из Будапешта в Вену.

 
 
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В Будапеште в воскресенье, 6 сентября, тысячи венгров выстроились в километровую живую цепь, выступая за автономию для вузов.
 
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