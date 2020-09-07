Латынина: Лукашенко может не вернуться из Москвы, а может вернуться с путинским ОМОНом

Эха Москвы Латынина. – Не знаю, как будет Лукашенко с Путиным чай пить. – У нас тут в результате типографской исторической ошибки поменялось название «правительство России», на «травительство России». Идет широкая программа испытаний «Новичка» от Скрипалей до Навального, – сказала в эфиреЛатынина. – Не знаю, как будет Лукашенко с Путиным чай пить.





Всего несколько недель этот человек топал ногами, арестовывал вагнеровцев и рассказывал, как Путин собирается вмешиваться в дела Беларуси.





Тут, поняв, что он теряет власть и что его собственного ОМОНа недостаточно, и что российский ОМОН может прислан в Беларусь только если обе страны будут объединены, он разворачивается на 180 градусов и рассказывает нам о том, какой Путин хороший.





И я не буду употреблять этих сексуальных метафор, которые с таким блеском употребляет Невзоров, рассказывая, что именно подставляет Лукашенко Путину и как именно он себя ведет.





Но вообще надвигается на нас 13 сентября, когда Лукашенко приедет в Россию. И я не знаю, что будет после 13-го, если Лукашенко вернется в Беларусь с путинским ОМОНом. Может быть, его просто в России отправят в отставку, государства объединятся, и Путин объявил новые выборы.





А, может быть, Лукашенко вернется с путинским ОМОНом, и это может быть новая серия тотальных избиений. И тогда есть шанс, что не только Украина и Грузия выйдут из российского культурного пространства, как это уже удалось добиться Путина — это было сложно, но он решил эту проблема, — но, в общем-то, белорусы начнут учить доселе практически не существовавший как рабочий белорусский язык.





Кстати, я совершенно одно не понимаю, как Лукашенко может доверять Путину. Я понимаю, что договариваться с Тихановской или Западом сложно. Но если ты с ними о чем-то договорился, в том числе, о неприкосновенности, значит, что договорился.





А в случае с Кремлем, о который Лукашенко столько раз вытирал ноги, учитывая эту историю с «Новичком», ну, знаете, Лукашенко в таком случае никто не повезет в клинику «Шарите» и плакать по нем не будет, и заявление по нему делать.





На что вся эта невероятная наглость опирается и эта полная потеря чувства реальности? Ну, конечно, на полную импотенцию Европы и того, что раньше называлось открытым обществом, а теперь довольно стремительно идет в направлении электорального социализма. Ну вот на фига обращать внимание на реальность, если она не царапается?





…В этих условиях и Путин, и Лукашенко могут гулять по поляне, как хотят. Потому что в XIX веке режимы, которые вели себя так, как они, просто не выживали при наличии международной конкуренции. Теперь конкуренцию отменили. Приличные страны не воюют и не применяют силу. Но это не значит, что сила не применяется вообще. Это значит, что право применения силы перешло к хулиганам.





Напомним, что несколько дней назад глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в ближайшие пару недель в Москве. Точная дата визита названа не была.





3 сентября глава Беларуси заявил о якобы перехвате разговора Берлина и Варшавы, который свидетельствует о том, что отравление Алексея Навального – фальсификация.





– Мы перехватили интересный разговор, который – я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ – отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было, – заявил Лукашенко.





Опубликованная аудиозапись стала объектом для многочисленных шуток. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает, что смысл этого поступка Лукашенко заключается в том, чтобы показать Путину: ради России, на помощь которой надеется, он готов выглядеть сумасшедшим и даже клоуном.



