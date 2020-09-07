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Романчук: белорусская экономика работает на пределе возможностей

07.09.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Откуда взялся прогнозный курс белорусского рубля 2,4 за доллар в 2025 году, недоумевает известный белорусский экономист Ярослав Романчук.

Сразу несколько белорусских банков приостановили кредитование, а те, кто продолжают предлагать деньги, существенно увеличили ставки. Беларусь, которая вошла в сентябрь не только с экономическими, но и с общественно-политическими проблемами, уже начала ощущать первые "плоды" потрясений в мировой экономике, заявил в беседе на радио Sputnik гость программы "Деньги и мир", известный белорусский экономист Ярослав Романчук. 
"По цене ликвидности мы видим, как резко ухудшается состояние банков, рост в 5-6 раз стоимости "быстрых" денег говорит о серьезном кризисе, поэтому есть основание полагать, что события последнего месяца только еще больше усугубили положение дел. Белорусская экономика работает на пределе возможностей, а планирование, где мы видим прогнозный курс белорусского рубля 2,4 за доллар в 2025 году ― кто делает эти прогнозы? "― удивляется эксперт.
 
 
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Откуда взялся прогнозный курс белорусского рубля 2,4 за доллар в 2025 году, недоумевает известный белорусский экономист Ярослав Романчук.
 
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