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В Столбцовском районе Renault перевернулся на крышу: водитель и его 5-летний сын погибли
Источник материала: Tut.by
Два человека погибли в аварии, которая произошла вечером 5 сентября в Столбцовском районе,
Предварительно установлено, что 37-летний водитель Renault не справился с управлением, допустил занос машины, после чего транспортное средство перевернулось.
В результате ДТП водитель и его пятилетний сын от полученных травм погибли. Известно, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, а ребенок находился вне детского удерживающего устройства.
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Известно, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, а ребенок находился вне детского удерживающего устройства.
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