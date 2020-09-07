В Столбцовском районе Renault перевернулся на крышу: водитель и его 5-летний сын погибли

Источник материала: Tut.by

Два человека погибли в аварии, которая произошла вечером 5 сентября в Столбцовском районе, сообщили в пресс-службе МВД.





Предварительно установлено, что 37-летний водитель Renault не справился с управлением, допустил занос машины, после чего транспортное средство перевернулось.

В результате ДТП водитель и его пятилетний сын от полученных травм погибли. Известно, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, а ребенок находился вне детского удерживающего устройства.