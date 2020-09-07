Moody's: ситуация в белорусских банках меняется к худшему

На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody's поставило на пересмотр рейтинги крупнейших белорусских банков, причем предположило возможное их снижение. Чем вызвано такое решение и что ждет в будущем банки Беларуси?

На эти и другие вопросы БелаПАН ответила младший вице-президент — аналитик Moody’s Investor Service Светлана Павлова.

— Moody's стало первым рейтинговым агентством, которое не только объявило о рисках ухудшения ситуации в банковском сектора Беларуси из-за политического кризиса, но и поставило на пересмотр с негативным прогнозом рейтинги крупнейших белорусских банков. Почему вы решили не откладывать это решение?

— На наш взгляд, уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что ситуация в банковском секторе Беларуси изменилась к худшему в части ликвидности (посмотрите на ставки межбанка ), а также с большой вероятностью изменится к худшему в ближайшие месяцы в части качества активов (с учетом ожидаемого падения ВВП, а также снижения курса национальной валюты, что затруднит обслуживание валютных кредитов).

В то же время уровень неопределенности как в политической, так и в экономической ситуации сейчас достаточно высок, что затрудняет задачу построения точных прогнозов.

Как раз в таких случаях мы и пользуемся таким инструментом, как пересмотр рейтингов: он подает инвесторам сигнал, что у нас негативные ожидания и одновременно дает нам время на мониторинг ситуации и уточнение прогнозов.

Будут ли по истечении срока пересмотра (около трех месяцев) понижены рейтинги, зависит от того, в каком направлении будет развиваться ситуация: в сторону стабилизации или, наоборот, углубления кризиса. Также будут ясны масштабы оттока ликвидности (прежде всего, валютной) из банковской системы и степень давления на золотовалютные резервы Нацбанка.

— В августе в Беларуси наблюдался повышенный спрос на рублевые кредиты со стороны населения, которое на фоне роста девальвационных ожиданий пыталось привлечь ресурсы для покупки товаров длительного пользования. В результате, многие банки столкнулись с дефицитом рублевой ликвидности и свернули кредитование населения. Как вы думаете, что будет происходить на рынке розничного и корпоративного кредитования Беларуси в случае сохранения политической напряженности в стране?

— В ситуации дефицита ликвидности, политической нестабильности и рецессии в экономике логично предположить, что подход банков к кредитованию будет максимально консервативен, объемы выдач будут невысоки.

— Аналитики Moody's ожидают ухудшение качества кредитного портфеля банков и рост доли проблемных долгов. На 1 сентября, по официальным данным Нацбанка, доля необслуживаемых активов составляла в банковской системе 5,1% при пороговом значении 10%. На какую величину, по вашему мнению, могут вырасти проблемные долги в банковской системе Беларуси? Как реализация кредитного риска может сказаться на финансовом положении белорусских банков?

— При оценке качества активов мы ориентируемся не столько на данные Нацбанка, сколько на МСФО-9 и долю кредитов 3-й стадии (обесцененные кредиты).

Доля таких кредитов для четырех банков, которые мы рейтингуем («Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Белинвестбанк», «БПС-Сбербанк») составляла около 14% на конец 2019 года. Согласно нашему базовому (на данный момент) сценарию, к концу 2021 года их доля может вырасти примерно до 20%, хотя часть проблемных кредитов может быть банками реструктурирована и не отражена в отчетности в качестве проблемных.

Ключевым последствием ухудшения качества активов для банков с точки зрения финансовой отчетности будет рост отчислений в резервы, как следствие — снижение прибыли и, вероятнее всего, достаточности капитала по МСФО (по регуляторным стандартам это негативное влияние будет сглажено за счет послаблений банкам, введенных Нацбанком в марте этого года).

— Наибольшая доля проблемных кредитов в банковской системе принадлежит госпредприятиям, платежеспособность которых в конечном счете зависит от поддержки со стороны государства. Как вы оцениваете способность государства поддерживать в текущих условиях реальный и банковский сектор?

— Суверенный рейтинг Беларуси невысок (B3), ресурсы государства для поддержки госкомпаний и госбанков объективно ограничены, однако у государства высокая мотивация для оказания максимально возможной поддержки с учетом этих ограниченных ресурсов.

Особенно проблематичным может быть оказание поддержки в части предоставления банкам валютной ликвидности или же рефинансирования валютных займов, учитывая, что объем валютных резервов Нацбанка составляет лишь около 25% валютных пассивов банковской системы.

Однако у государства есть и такие уже опробованные и не требующие больших затрат механизмы поддержки, как выкуп проблемных активов у банков, а также регуляторные послабления.

— В августе в банковской системе наблюдался умеренный отток депозитов, причем как в иностранной, так и национальной валюте. Этот отток, с вашей точки зрения, — явление временное, вызванное скачками курсов на валютном рынке, или в основе этого оттока политический кризис?

— Эти факторы плотно взаимосвязаны. И отток депозитов, и скачки курса валют имеют в качестве первопричины политический кризис, возросший уровень неопределенности.

— По мнению Moody's, изъятие вкладов на фоне политической нестабильности ставит под угрозу профиль фондирования белорусских банков. Как долго, на ваш взгляд, этот отток может сохраняться и может ли Нацбанк, на ваш взгляд, нивелировать последствия этого оттока?

— Это пока трудно с уверенностью спрогнозировать, многое будет зависеть от развития политической ситуации, от того, насколько быстро и чем разрешится текущий кризиc, будут ли новые витки напряженности, а также насколько интенсивным будет негативный информационный фон, провоцирующий панические настроения вкладчиков.

По имеющейся у нас информации от банков, масштабы оттока в августе были не столь высоки (менее 10% от объема розничных депозитов) и отчасти скомпенсированы притоками со стороны юридических лиц. Мы также видим профессионализм действий Нацбанка, который использует механизмы плавающего валютного курса и плавающей ставки по своим аукционным операциям для сглаживания шока, ограничения давления на золотовалютные резервы.

— В телеграм-каналах муссируется предположение о том, что государство может пойти на заморозку депозитов в случае оттока вкладов. Как вы считаете, белорусским властям есть смысл идти на этот шаг в крайнем случае?

— Мы считаем, что подобный крайне непопулярный шаг имеет смысл только в крайнем случае, то есть если возникнет угроза суверенного дефолта вследствие истощения золотовалютных резервов и отсутствия доступа к внешнему рефинансированию. Следует также отметить, что с юридической точки зрения «заморозка депозитов» на данный момент возможна лишь в случае введения в стране военного положения, или же потребуется внести изменения в законодательство.

Исторически мы видели в Беларуси другие меры — например, различные ограничения на валютно-обменные операции в 2011 и 2014 годах, вводимые Нацбанком или самими банками. Пока мы не видим и подобных ограничений, так что говорить о «заморозке депозитов» со стороны государства явно преждевременно.

В то же время, конечно, нельзя исключать, что те или иные ограничения на снятие наличных или операции по счетам могут быть в какой-то момент введены самими банками — теми из них, кто окажется в наиболее тяжелом положении с точки зрения ликвидности и не будет иметь доступа к поддержке государства или акционеров.

— По вашему базовому сценарию, как будут развиваться события в банковской системе Беларуси в случае сохранения в стране политического кризиса?

— К ситуации политического кризиса довольно сложно применить понятие «базовый сценарий», характерная особенность таких ситуаций — очень высокий уровень неопределенности. Именно поэтому мы и поставили рейтинги на пересмотр, а не понизили или подтвердили их.

— В каком случае вы можете пойти на понижение, повышение или на сохранение рейтингов белорусских банков на текущем уровне?

— О повышении рейтингов вряд ли в ближайшее время может идти речь. Пересмотр в сторону понижения предполагает два сценария: понижение рейтингов или их сохранение на текущем уровне.

Рейтинги могут быть сохранены на текущем уровне в случае, если ситуация и в политике, и в банковской системе стабилизируется и масштаб урона, нанесенного текущим кризисом ликвидности и качеству активов банков, будет умеренным, банки продолжат выполнять свои обязательства перед вкладчиками без ограничений.

Понижение рейтингов может произойти в следующих сценариях.

Первый — введение банками тех или иных ограничений на операции по вкладам.

Второй — продолжительные и значительные оттоки депозитов, которые приведут к существенному падению подушек ликвидности банков. В сочетании с ухудшением качества активов и снижением достаточности капитала это может привести к понижению оценки собственной кредитоспособности некоторых банков, однако вряд ли приведет к снижению их депозитных рейтингов, в которые заложена поддержка со стороны государства (в случае госбанков) или акционеров.

Третий сценарий — понижение суверенного рейтинга (прогноз по которому сейчас стабильный, он не на пересмотре).

— Минфин Беларуси несколько лет назад критиковал суверенных аналитиков Moody's за излишне консервативные, необъективные оценки. Вам известно, в какой мере ваши выводы разделяют сегодня белорусские банки? Критику в свой адрес часто приходится слышать? Как реагируете?

— Мы знаем, что никому из эмитентов не нравится, когда в отношении него рейтинговые агентства осуществляют негативные рейтинговые действия, но мы не зря называемся Moody’s Investors Service. Наша основная миссия — своевременно информировать инвесторов и других участников финансовых рынков об изменении кредитоспособности рейтингуемых нами эмитентов и заемщиков.