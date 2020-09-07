ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАЖ требует освобождения журналистов, задержанных во время акций протеста

07.09.2020 09:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белорусская ассоциация журналистов требует освобождения коллег, задержанных 5 и 6 сентября в Минске и Витебске во время протестных акций.

На утро 7 сентября, по данным БАЖ, за решеткой остаются трое представителей СМИ.

Так, журналистка «Зеленого портала» Анастасия Захаревич была задержана в Минске 5 сентября. В чем ее обвиняют неизвестно.В воскресенье в РУВД Центрального района столицы сообщили, что ее статус выясняется.

Также до сих пор не освободили журналиста «Радыё Рацыя» Артема Сизинцева, задержанного во время разгона колонны демонстрантов на улице Чеботарева в Минске 6 сентября. Его предположительно перевезли в изолятор в Жодино. Сегодня ожидается суд над журналистом в суде Заводского района столицы.

В Витебске вчера был задержан журналист Дмитрий Казакевич. Ночь он провел в изоляторе, сегодня ожидается суд над ним.

Также 6 сентября в Могилеве задерживали корреспондента БелаПАН Алеся Асипцова. Журналист был в жилетке с надписью «Пресса» и имел при себе необходимые документы. Однако позже его отпустили.

5 сентября в Минске были также задержаны корреспонденты «Белсата» Максим Горченок и Елена Дубовик. Их освободили из РУВД через три часа после задержания. У журналистов изъяты мобильные телефоны и видеокамера, составлен протокол за работу без аккредитации.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская ассоциация журналистов требует освобождения коллег, задержанных 5 и 6 сентября в Минске и Витебске во время протестных акций. На утро 7 сентября, по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Романчук: белорусская экономика работает на пределе возможностей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика