БАЖ требует освобождения журналистов, задержанных во время акций протеста

Белорусская ассоциация журналистов требует освобождения коллег, задержанных 5 и 6 сентября в Минске и Витебске во время протестных акций.

На утро 7 сентября, по данным БАЖ, за решеткой остаются трое представителей СМИ.

Так, журналистка «Зеленого портала» Анастасия Захаревич была задержана в Минске 5 сентября. В чем ее обвиняют неизвестно.В воскресенье в РУВД Центрального района столицы сообщили, что ее статус выясняется.

Также до сих пор не освободили журналиста «Радыё Рацыя» Артема Сизинцева, задержанного во время разгона колонны демонстрантов на улице Чеботарева в Минске 6 сентября. Его предположительно перевезли в изолятор в Жодино. Сегодня ожидается суд над журналистом в суде Заводского района столицы.

В Витебске вчера был задержан журналист Дмитрий Казакевич. Ночь он провел в изоляторе, сегодня ожидается суд над ним.

Также 6 сентября в Могилеве задерживали корреспондента БелаПАН Алеся Асипцова. Журналист был в жилетке с надписью «Пресса» и имел при себе необходимые документы. Однако позже его отпустили.

5 сентября в Минске были также задержаны корреспонденты «Белсата» Максим Горченок и Елена Дубовик. Их освободили из РУВД через три часа после задержания. У журналистов изъяты мобильные телефоны и видеокамера, составлен протокол за работу без аккредитации.