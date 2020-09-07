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К 7 сентября в Беларуси намолочено почти 8 млн тонн зерна. Лидируют аграрии Минской области

07.09.2020 09:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В непростых погодных условиях проходит уборочная кампания на северо-востоке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилевской и Витебской областях аграриям предстоит обработать еще около 10 % площадей.

К 7 сентября в Беларуси намолочено почти 8 млн тонн зерна. Лидируют аграрии Минской области

В 2020 году урожайность зерновых в регионах высокая. Преодолен рубеж в миллион тонн. Однако дожди существенно замедлили темпы работ. Аграрии используют каждую возможность, чтобы собрать с полей урожай.

К 7 сентября в Беларуси намолочено почти 8 млн тонн зерна. Лидируют аграрии Минской области

К 7 сентября в Беларуси намолочено почти 8 миллионов тонн. Рекордсмен жатвы – Минская область – в регионе собрано без малого 2 миллиона тонн зерна. В лидерах кампании также Гродненская и Брестская области.

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Новости Беларуси. В непростых погодных условиях проходит уборочная кампания на северо-востоке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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