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В Брестской области пять человек отравились грибами, трое из них умерли

07.09.2020 09:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Осторожно, грибы! Тихая охота для пяти человек в Брестской области закончилась отравлением, трое из них умерли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, в 90 % случаев отравления бледной поганкой заканчивается летальным исходом.

В Брестской области пять человек отравились грибами, трое из них умерли

Так, в Лунинце после употребления ядовитых грибов умерли двое мужчин. Они перепутали их с условно съедобными зонтиками и сыроежками.

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В Пинске 9-летняя девочка поступила в больницу с острым пищевым отравлением. Предположительной причиной могло стать случайное употребление бледной поганки. В тяжелом состоянии ребенка доставили в Минск, где прооперировали, но спасти не смогли.

В Брестской области пять человек отравились грибами, трое из них умерли

Еще двое детей пострадали от употребления сырых неизвестных грибов. 3 сентября такой случай произошел в Жабинке с восьмилетним ребенком, немногим ранее – в Бресте с годовалой девочкой, которая во дворе дома нашла и откусила гриб. В этих случаях состояние детей удовлетворительное.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Осторожно, грибы! Тихая охота для пяти человек в Брестской области закончилась отравлением, трое из них умерли, сообщили в программе Новости «24...
 
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