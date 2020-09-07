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Караев назвал белорусскую милицию самой гуманной в мире

07.09.2020 10:07 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Глава МВД прокомментировал жесткие задержания демонстрантов.

В эфире СТВ 6 августа Юрий Караев предупредил: «ОМОН на месте, внутренние войска на месте – если кто-то решит, что с нами можно попробовать еще раз силовым путем, мы не дрогнем».

Караев рассказал, что 30 сотрудников внутренних дел с тяжелыми увечьями находятся в больницах. Министр пообещал, что им будет оказана материальная, и финансовая помощь. В связи с этим Караев ответил людям, которые, по его определению, «нас тут пытаются затроллить какими-то синяками». По словам министра, с 9 на 10 августа было совершено восемь умышленных наездов автомобилей на сотрудников правоохранительных органов. «Слава богу, что все живы. Это можно сравнить с синяками?», - спросил министр.

Караев высказал уверенность, что «более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире». Министр привел некоторые примеры – нападение вооруженного ножами мужчины на милиционеров, поджог автомобиля ГАИ пьяной компанией. По словам Караева, правоохранители палкой выбили зажигалку из рук мужчины. «И только в момент, когда наших должны были сжечь — табельное оружие достает. Восемь предупредительных вверх и три на поражение. А как бы поступила полиция Запада? Уже, наверное, от этих не осталось бы мокрого места», -  заключил министр.

Караев также предостерег молодежь от участия в митингах: «Для многих, особенно среди молодежи, это такое веселое приключение типа квеста. Они не понимают, что такое сутки получить. Они думают: штрафом отделаемся, мама с папой заплатят и дальше буду учиться или, что еще хуже, бездельничать».

 
 
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Глава МВД прокомментировал жесткие задержания демонстрантов.
 
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