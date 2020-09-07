Перекрыт проезд с проспекта Дзержинского на улицу Немигу. Были пробки

Источник материала: Onliner

Сегодня на площади Богушевича были перекрыты отрезки улиц Немиги и Клары Цеткин. По предварительным данным, проезд будет закрыт до 9 сентября в связи с ремонтными работами.

Утром ожидаемо образовались пробки. Со стороны проспекта Дзержинского сейчас нельзя проехать на улицу Немигу, и водители ищут объездные пути. В час пик на данном участке наблюдались заторы до 6 баллов.

Кроме того, жители ЖК «Каскад» сообщили, что был затруднен проезд по второму кольцу. Можно предположить, что это тоже связано с ремонтом в районе площади Богушевича.