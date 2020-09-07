ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Перекрыт проезд с проспекта Дзержинского на улицу Немигу. Были пробки

07.09.2020 10:11 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня на площади Богушевича были перекрыты отрезки улиц Немиги и Клары Цеткин. По предварительным данным, проезд будет закрыт до 9 сентября в связи с ремонтными работами.

Утром ожидаемо образовались пробки. Со стороны проспекта Дзержинского сейчас нельзя проехать на улицу Немигу, и водители ищут объездные пути. В час пик на данном участке наблюдались заторы до 6 баллов.

Кроме того, жители ЖК «Каскад» сообщили, что был затруднен проезд по второму кольцу. Можно предположить, что это тоже связано с ремонтом в районе площади Богушевича.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на площади Богушевича были перекрыты отрезки улиц Немиги и Клары Цеткин. По предварительным данным, проезд будет закрыт до 9 сентября в связи с ремонтными...
 
Новости дня
Новости разные
 
Валерий Исаев: Мархель вроде все время тренером работал. Когда успел набраться опыта так крутить задом?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика