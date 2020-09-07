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Facebook заблокировала стрим больного француза, который хотел показать свою смерть
Источник материала: Onliner
Отдельные новости цифровой эпохи заставляют вспомнить, что мы уже практически подобрались к границе киберпанка из научно-фантастической литературы. Ален Кок страдает неизлечимой болезнью. Он пытался привлечь внимание к французскому закону о прекращении жизни.
57-летний мужчина посчитал, что для этих целей подходит функция прямых эфиров в Facebook. Он надеялся, что это привлечет внимание общественности и поможет изменить закон Франции о праве на смерть.
— Хотя мы уважаем его решение привлечь внимание к этому сложному и трудному вопросу, основываясь на рекомендациях экспертов, мы предприняли шаги, чтобы не дать Алену вести прямую трансляцию, поскольку мы не позволяем изображать попытки самоубийства, —
Ален Кок страдает от заболевания, из-за которого его артерии слипаются. Еще в июле этого года он написал президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой разрешить ему умереть достойно с помощью «активной медицинской помощи». Президент не смог удовлетворить просьбу Кока. Эвтаназия в стране является незаконной.
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Отдельные новости цифровой эпохи заставляют вспомнить, что мы уже практически подобрались к границе киберпанка из научно-фантастической литературы. Ален Кок...
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