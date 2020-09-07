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Facebook заблокировала стрим больного француза, который хотел показать свою смерть

07.09.2020 10:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Отдельные новости цифровой эпохи заставляют вспомнить, что мы уже практически подобрались к границе киберпанка из научно-фантастической литературы. Ален Кок страдает неизлечимой болезнью. Он пытался привлечь внимание к французскому закону о прекращении жизни.

57-летний мужчина посчитал, что для этих целей подходит функция прямых эфиров в Facebook. Он надеялся, что это привлечет внимание общественности и поможет изменить закон Франции о праве на смерть.

— Хотя мы уважаем его решение привлечь внимание к этому сложному и трудному вопросу, основываясь на рекомендациях экспертов, мы предприняли шаги, чтобы не дать Алену вести прямую трансляцию, поскольку мы не позволяем изображать попытки самоубийства,говорится в официальном заявлении Facebook.

Ален Кок страдает от заболевания, из-за которого его артерии слипаются. Еще в июле этого года он написал президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой разрешить ему умереть достойно с помощью «активной медицинской помощи». Президент не смог удовлетворить просьбу Кока. Эвтаназия в стране является незаконной.

 
 
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Отдельные новости цифровой эпохи заставляют вспомнить, что мы уже практически подобрались к границе киберпанка из научно-фантастической литературы. Ален Кок...
 
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