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В августе на спасение рубля Нацбанк потратил более $1 млрд. Рекордное падение ЗВР
Источник материала: Myfin
По сообщению Нацбанка $351,7 млн было потрачено на выплату по внешним и внутренним долгам, номинированным в валюте. Остальная сумма ушла на поддержание курса белорусского рубля и удовлетворение спроса на Белорусской валютно-фондовой бирже.
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