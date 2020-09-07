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В августе на спасение рубля Нацбанк потратил более $1 млрд. Рекордное падение ЗВР

07.09.2020 10:23 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

По сообщению Нацбанка $351,7 млн было потрачено на выплату по внешним и внутренним долгам, номинированным в валюте. Остальная сумма ушла на поддержание курса белорусского рубля и удовлетворение спроса на Белорусской валютно-фондовой бирже.

 
 
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Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2020 года, по данным Нацбанка, составили $7,458 млрд. За август они снизились на рекордные $1,4 млрд. Рассказываем, на...
 
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