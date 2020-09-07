Минобр Беларуси предлагает изменить процедуру вступительной кампании с 2022 года

Источник материала: АФН

Министерство образования Беларуси вынесло на общественное обсуждение свои предложения по изменению правил вступительной кампании в вузы с 2022 года.

По сути, предложение сводится к тому, что вместо выпускных экзаменов предусматривается проведение национального экзамена по двум предметам, совмещенного с централизованным тестированием (ЦТ).

«Выпускник школы сдает национальный экзамен по русскому/белорусскому языку (по выбору), и еще один предмет по выбору (математика, физика, иностранный язык и иные), который является вторым профильным предметом для специальности, на которую планируется поступление», - говорится в сообщении Минобра РБ.

В результате, по окончании школы выпускник получает сертификаты ЦТ (набранные баллы ЦТ по этим предметам будут учитываться путем выставления в аттестат об общем среднем образовании) и аттестат об общем среднем образовании с подсчитанным в нем средним баллом отметок.

Абитуриенты, окончившие школу в текущем году, при их желании сдают дополнительно ЦТ по одному профильному предмету (математика, физика, иностранный язык и иные) для расширения возможности выбора специальностей для поступления.

Абитуриенты, окончившие школу в прошлые годы, сдают ЦТ по русскому/белорусскому языку (по выбору) и в обязательном порядке по второму профильному предмету для специальности, на которую планируется поступление. Также они могут сдать ЦТ дополнительно по любому предмету для расширения возможности выбора специальностей для поступления.

Для всех абитуриентов предусмотрена сдача внутреннего экзамена по первому профильному предмету (математика, физика, иностранный язык, творчество, физическая культура и иные) по всем специальностям. По гуманитарным специальностям сдается история Беларуси.

Общая сумма баллов для учета при зачислении складывается:

а) балл по внутреннему экзамену в вузе (первый профильный предмет);

б) баллы по двум сертификатам ЦТ (по белорусскому или русскому языку и по второму профильному предмету), полученные по итогам сдачи национального экзамена (для выпускников текущего года) и (или) полученные по итогам участия в ЦТ (для выпускников прошлых лет и текущего года);

в) средний балл аттестата об общем среднем образовании.