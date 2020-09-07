ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белковский: Лукашенко дает понять, что ради российского покровительства готов на все

07.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко пытается добиться покровительства России в ситуации с протестами. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил 5 сентября в эфире радиостанции "Эхо Москвы".




"Сейчас Александр Григорьевич дает понять, что ради российского покровительства он готов на все. Но кто ж ему верит? Ему не верит ни один человек в мире", – сказал он.

Политолог предположил, что "никакой любви" к Лукашенко у президента РФ Владимира Путина нет, потому что тот "кидал Россию многократно".

"Компромисс здесь возможен. Возможна и легализация военной базы России в Беларуси, что исключит интеграцию Беларуси в НАТО и тем самым удовлетворит Владимира Путина в этом смысле и вопросе. В том числе и по поводу сохранения радиолокационной станции "Волга", которая считается важной частью российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении. И так далее", – объяснил Белковский.

По его словам, "возможны и более грубые и брутальные варианты типа создания объединенных вооруженных сил Союзного государства".

"Это означает не объединение армий, а создание некоего единого контингента, частично состоящего из россиян, частично из белорусов, который будет расквартирован в Беларуси и наводить ужас на всех", – отметил политолог.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко пытается добиться покровительства России в ситуации с протестами. Такое мнение российский политолог...
 
Новости дня
Новости разные
 
Для этой власти нет ни дна, ни красной черты: во время марша задержали 12-летнего ребенка - за рисунок на асфальте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика