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Для этой власти нет ни дна, ни красной черты: во время марша задержали 12-летнего ребенка - за рисунок на асфальте

07.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

12-летний Ярослав в воскресенье оказался в Центральном РУВД вместе с другими участниками марша сторонников перемен. Задержали Ярослава после того, как он оставил надпись «3%» на асфальте на проспекте Победителей.

Для этой власти нет ни дна, ни красной черты: во время марша задержали 12-летнего ребенка - за рисунок на асфальте
фото: onliner.by
Юлия, его мама, рассказывает, что Ярослав не первый раз наблюдает за акциями протеста. Но одному ходить на митинги ему не разрешают. В этот раз мама знала, что он будет с отцом, но не одобряла его воскресную прогулку. Они с сыном даже поспорили из-за того, что он собирался уйти, не выполнив домашние обязанности, пишет tut.by

План на воскресенье у Ярослава был такой: встретиться с отцом в ТРЦ Galleria Minsk, пройтись по магазинам, а потом, возможно, поприсутствовать на митинге.

Спустя полтора часа ожидания папа на место встречи не пришел. Тогда подросток ушел из торгового центра и присоединился к маршу, который в это время проходил на проспекте Победителей. Вместе с другими участниками Ярослав дошел до места, где стояла спецтехника и дежурили сотрудники силовых ведомств.

— Он увидел баллончик с краской (там все рисовали) и нарисовал тоже «3%» на асфальте. Ничего такого — цифра и два нолика. Он никаких позорных возгласов и карикатур не рисовал, — говорит Юлия.

Вскоре после того, как парень оставил на асфальте надпись, его задержали. Одна из стоявших рядом женщин, увидев, что силовики уводят ребенка, пыталася его защитить.

— Он сказал, что какая-то женщина кричала «Это мой сын», и ее тоже забрали. Я не знаю, как ее зовут, но очень волнуюсь за нее.

Сам Ярослав не уверен, посадили ли его сначала в автозак или в микроавтобус, но почти сразу оттуда пересадили в другой бус и увезли в отделение милиции. Он говорит, что испугался в тот момент, когда его задержали. Но потом не боялся.

О том, что сын находится в Центральном РУВД, Юлия узнала от сотрудника милиции.

Ярослав рассказал сотрудникам правоохранительных органов, как оказался в числе участников марша и что рисовал на асфальте. По словам его мамы, на него составили протокол.

— В нем отражены только действия: выехал из дому, как добрался, как оказался на этом месте. Дальнейшие действия — баллоном с краской написал на дороге. Как я понимаю, это у них уже считается правонарушением, то есть хулиганством, — вспоминает мама подростка. Также в РУВД просмотрели фото и видео на телефоне Ярослава и изъяли его «на экспертизу», которая будет проходить до 10 дней. В смартфоне были видео с других акций, где побывал подросток.

Из РУВД его отпустили домой в тот же вечер. Юлию предупредили, что скорее всего, о случившемся сообщат в школу Ярослава, а потом будет приниматься решение о постановке его на учет по делам несовершеннолетних.

— Я переживаю из-за того, что он меня не послушал и что был один, — признается Юлия. — Он виноват передо мной прежде всего.
 
 
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12-летний Ярослав в воскресенье оказался в Центральном РУВД вместе с другими участниками марша сторонников перемен. Задержали Ярослава после того, как он оставил...
 
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