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Скандал на US Open: Новак Джокович стал первым за 20 лет теннисистом, дисквалифицированным на турнире Большого шлема

07.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новак Джокович дисквалифицирован в текущем розыгрыше Открытого чемпионата США по теннису.

Спортсмен получил наказание за попадание мячом в линейного судью, сообщают интернет-источники.

Инцидент произошёл 6 сентября во время матча 4-го круга против представителя Испании Пабло Карреньо-Бусты.

В первом сете Джокович имел преимущество над своим соперником и довёл дело до матчбола. Однако сербскому теннисисту несколько раз не удалось реализовать его.

В итоге Карреньо-Буста вырвался вперёд в первом сете. Из-за неудачной игры Джокович несколько раз продемонстрировал эмоциональную реакцию.

После последнего проигранного гейма рассерженный спортсмен, не глядя, отбросил теннисный мяч ракетку в сторону линейного судьи.

Спортивный снаряд попал в девушку. Она упала и начала испытывать проблемы с дыханием. Судья не могла подняться в течение нескольких минут, пишет belnovosti.by
В итоге Новак Джокович был дисквалифицирован за неспортивное поведение. Серб стал первым за 20 лет теннисистом, получившим такое наказание на турнире Большого шлема.

В 2000 году представитель Австрии Штефан Кубек попал ракеткой в болбоя. Индидент произошёл в рамках розыгрыша открытого чемпионата Франции.
 
 
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Новак Джокович дисквалифицирован в текущем розыгрыше Открытого чемпионата США по теннису.
 
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