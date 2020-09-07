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Валерий Исаев: Мархель вроде все время тренером работал. Когда успел набраться опыта так крутить задом?

07.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный белорусский футбольный агент Валерий Исаев поделился мнением о словах главного тренера сборной Беларуси Михаила Мархеля накануне матча с командой Казахстана. Встреча Лиги наций состоится 7 сентября в Алматы и стартует в 17.00 по минскому времени.

Михаил Мархель: настраиваемся на победу. Но если с Казахстаном случится ничья при хорошей игре, останемся довольны

"Это главный тренер национальной сборной или клерк минспорта? Вроде все время тренером работал, когда успел набраться опыта так крутить задом? Вчистую проиграть албанцам и сетовать на проблемы с реализацией, какой из моментов был голевым? Декларировать омоложение национальной сборной (непонятно с какого), а в последней игре Бордачев, Селява, Хачатурян, Легчилин — и эти парни заслуженно в сборной. Теперь плевать на игру с казахами, главное с Грузией, при том что один и тот же турнир, лишь с одной разницей. Не Мархеля заслуга в том, что сборная добралась до матча с Грузией.

Трусливая игра, трусливая позиция тренерского штаба сборной (не только в футболе). Кондратьеву давно нужно попрощаться с этим штабом", — написал Исаев в Facebook.
 
 
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Известный белорусский футбольный агент Валерий Исаев поделился мнением о словах главного тренера сборной Беларуси Михаила Мархеля накануне матча с командой...
 
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