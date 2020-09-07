Патриарх Кирилл пожелал мудрости новому экзарху Белорусской церкви













"Мы надеемся, что в то время, которое нельзя назвать легким, в том числе и для Белой Руси, у вас будут мудрость и духовная сила таким образом духовно вести свой народ, чтобы избегать всякого рода разделений, могущих нанести непоправимый вред духовной и национальной жизни белорусского народа. И одновременно - чтобы не только мир, но и справедливость торжествовали в белорусском обществе", - сказал предстоятель, обращаясь к экзарху после его возведения в митрополиты за литургией в храме Христа Спасителя в Москве.





Патриарх доволен, что "жребий избрания" на минскую митрополичью кафедру пришёлся именно на епископа Вениамина.





"Я радуюсь тому, что вы были избраны единогласно, что не было никого, кто бы сказал: давайте повременим или давайте подумаем: может быть, кто-то и другой есть, кто справится не хуже. Вот это единомыслие Священного Синода свидетельствует о высоком доверии к вам, и доверие это основывается не просто на каких-то личных симпатиях, это доверие основывается на том, что известно нам о вашей жизни, о ваших трудах, о вашем взгляде на современные церковные проблемы, но самое главное - что нам известно о вашем искреннем и сердечном призвании быть священнослужителем", - сказал патриарх новому белорусскому митрополиту.