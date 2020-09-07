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Боррель вновь заявил о необходимости национального диалога в Беларуси

07.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очередные массовые манифестации граждан в Беларуси подтверждают необходимость национального диалога, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



"Впечатляющие массовые демонстрации в Минске и других городах еще раз демонстрируют решимость белорусского народа добиваться своих свобод, прав и демократии", - написал в воскресенье в твиттере высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Он подчеркнул, что всё это происходит, "несмотря на аресты, запугивание и насилие со стороны властей Беларуси".

"Необходим инклюзивный национальный диалог", - добавил Боррель.

По данным правозащитников, около 200 человек задержаны в столице Беларуси в воскресенье на несанкционированных акциях протеста. Список имен размещен на сайте правозащитной организации "Весна", он дополняется.

Кроме того, правозащитники сообщают о задержаниях протестующих в других городах страны, в частности, Гродно, Бресте, Барановичах, Могилеве, Витебске, Пинске, Браславе, Щучине.

Ранее в МВД Беларуси заявили, что в воскресенье на несанкционированных массовых мероприятиях в республике задержано свыше 100 человек. Уточненные данные ведомство планирует предоставить в понедельник.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Очередные массовые манифестации граждан в Беларуси подтверждают необходимость национального диалога, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
 
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