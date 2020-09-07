Боррель вновь заявил о необходимости национального диалога в Беларуси









"Впечатляющие массовые демонстрации в Минске и других городах еще раз демонстрируют решимость белорусского народа добиваться своих свобод, прав и демократии", - написал в воскресенье в твиттере высокий представитель ЕС по иностранным делам.





Он подчеркнул, что всё это происходит, "несмотря на аресты, запугивание и насилие со стороны властей Беларуси".





"Необходим инклюзивный национальный диалог", - добавил Боррель.





По данным правозащитников, около 200 человек задержаны в столице Беларуси в воскресенье на несанкционированных акциях протеста. Список имен размещен на сайте правозащитной организации "Весна", он дополняется.





Кроме того, правозащитники сообщают о задержаниях протестующих в других городах страны, в частности, Гродно, Бресте , Барановичах, Могилеве, Витебске , Пинске, Браславе, Щучине.





Ранее в МВД Беларуси заявили, что в воскресенье на несанкционированных массовых мероприятиях в республике задержано свыше 100 человек. Уточненные данные ведомство планирует предоставить в понедельник.







