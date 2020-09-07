«Это стало для меня настоящим позором»: IT-бизнес эмигрирует из-за репрессий в Беларуси

публикует перевод статьи. The Village Беларусьстатьи.





До тех пор, пока авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко не одержал спорную победу на президентских выборах и не начал жестокие репрессии против протестующих, Ник Каешко не рассматривал вопрос о переносе своего IT-бизнеса из страны.





Но после бурных трех недель, в течение которых режим Лукашенко использовал резиновые пули, светошумовые гранаты, избиения и массовые задержания, чтобы попытаться подавить демонстрантов, Каешко думает как раз об этом.





— Мы видим, что людей арестовывают безо всякой причины, потому что кто-то громко высказывает свое мнение; или парень идет по улице, а его избивают и арестовывают, — говорит Ник, который вместе с двумя друзьями четыре года назад основал в Минске компанию Grinteq, специализирующуюся на программном обеспечении для электронной коммерции.





— Когда вы видите это сами, вы понимаете: это может случиться со мной, это может случиться с моей командой. И это самая большая мотивация [для размышлений об переезде].





И Каешко не одинок. Две недели назад более 2.500 беларуских технических руководителей, разработчиков и инвесторов написали открытое письмо с предупреждением о том, что правительственные репрессии могут спровоцировать массовый исход работников из сектора, который был одной из самых выдающихся историй экономического успеха страны.





Благодаря готовым поставкам IT-выпускников из восточноевропейских стран и щедрым налоговым льготам этот сектор быстро рос и в 2018 году составил почти 6% ВВП. В экономике, где все еще доминируют государственные предприятия тяжелой промышленности, производящие такие продукты, как тракторы и горное оборудование, это редкий анклав частного предпринимательства. Минский парк высоких технологий, созданный в 2006 году, в прошлом году обеспечил экспорт более чем на 2 миллиарда долларов.





Однако суматоха последних трех недель потрясла многих в этом секторе. «Вы боитесь просто выйти на улицу, но делаете это каждый день, потому что ваша гражданская ответственность — поддерживать бастующих людей», — говорит Елена Соколова, основатель IT-компании «Интернет вещей».





— Все остальное — денежные проблемы, проекты — отошло на второй план.





Беларуские IT-компании пострадали и от частых сбоев в работе интернета (включая трехдневное отключение сразу после выборов), которые режим Лукашенко использовал, чтобы попытаться положить конец протестам.





Некоторые опасаются, что неопределенность, вызванная этими отключениями, нанесет ущерб репутации сектора среди его международных клиентов.





— Хотя у нас были некоторые предположения, что интернет может быть оборван на три дня после 9 августа, я никак не мог уведомить наших клиентов о возможных сбоях в общении, что стало для меня настоящим позором, — говорит Сергей, соучредитель другой IT-компании. — Я думаю, что IT-сектор проделал большую работу по созданию хорошей репутации в последние годы. На самом деле, весь народ сделал то же самое — и перерос нынешнего лидера. И очень неприятно видеть, что эта работа не выполнена.





По мере того как поствыборная горячка растягивается на четвертую неделю, другие IT-хабы почуяли возможность переманить квалифицированных рабочих из Беларуси. Ник Каешко рассказал, что на прошлой неделе с ним связались технопарки из России, Казахстана, Украины, Польши, Прибалтики и Хорватии.





— Они пытаются создать хорошие условия для компаний и извлечь выгоду из этой эмиграции, которая неизбежно произойдет, — рассказывает он. — Даже в Facebook и Instagram, которые я просматриваю, мне приходит реклама о релокейте бизнеса.





Некоторые бизнес-лидеры говорят, что пока еще слишком рано гадать, многие ли IT-работники покинут Беларусь навсегда: число стран, в которые беларусы могут легко переехать на длительный срок без виз, ограничено, а перевод компаний в другую юрисдикцию затруднен.





— Эти дни очень эмоциональные, и люди разгневаны. Я думаю, что многие просто сделают какой-то перерыв, используя программу ЕС с 90-дневной визой, или отложат решение о переезде хотя бы на какое-то время, — говорит Сергей. — Я не думаю, что мы увидим массовый исход в ближайшие дни, но этот поток может вырасти чуть позже в этом же году, если не будет никакого прогресса в разрешении политического кризиса, а власти продолжат обвинять большинство или вести себя так, как будто ничего не произошло.





Однако другие считают, что значительный отток возможен. Ник Каешко рассуждает, что большинство технологических компаний Беларуси в краткосрочной перспективе останутся в стране, но в конечном итоге от 10 до 20% могут уехать, если Лукашенко продолжит репрессии.





Елена Соколова — одна из тех, кто размышляет о своем будущем.





— Большинство молодых людей, а также те, кто сейчас на площадях, уедут при первой возможности. А ведь это потенциал нации. Они не простят и не забудут. Я оптимист. Я верю, что будут перемены, и что мы вместе построим страну для наших детей… Но если ничего не изменится, мы перенесем наш бизнес в другое место.



