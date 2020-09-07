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Футболист «Слуцка» обратился к правоохранителям

07.09.2020 10:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полузащитник «Слуцка» Юрий Козлов обратился в своем Instagram к белорусским правоохранителям.


— Хотелось бы обратиться к нашим правоохранительным органам: к МВД, армии и другим подразделениям. Ребята, вы что творите? Вы избиваете ни в чем не повинных людей, которые вышли отстаивать свое слово, свободу слова, свои права. Вы избиваете студентов, детей, наших прекрасных женщин и девушек. Остановитесь! Что вы делаете? Как вам спится после этого? Как вы смотрите в глаза своим матерям, женам, своим детям? Чему вы их научите? Пожалуйста, остановите насилие! — сказал Козлов.

Напомним, на вчерашних маршах было задержано более 100 человек. Незарегистрированный правозащитный центр «Вясна» опубликовал имена 175 человек, о задержании которых им известно. Среди них — журналист «Радыё Рацыя» Артем Сизинцев, член совета общественного объединения «Экодом» Ирина Сухий.

 
 
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