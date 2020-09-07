Доллар растет утром в понедельник

Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на БВФБ в понедельник, 7 сентября.





По данным на 10:10 доллар добавляет 0,0019 пункта и торгуется на уровне 2,636 белорусского рубля.

Напомним, за прошлую рабочую неделю «американец» сдал позиции на 0,0289 пункта .

Сегодня Нацбанк сообщил, что по итогам августа золотовалютные резервы Беларуси снизились на 1.399,6 млн. долларов (на 15,8%) .

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