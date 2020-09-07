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Доллар растет утром в понедельник
Источник материала: Навiны
Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на БВФБ в понедельник, 7 сентября.
По данным на 10:10 доллар добавляет 0,0019 пункта и торгуется на уровне 2,636 белорусского рубля.
Напомним, за прошлую рабочую неделю «американец»
Сегодня Нацбанк сообщил, что по итогам августа золотовалютные резервы Беларуси
Будет дополнено
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Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на БВФБ в понедельник, 7 сентября.
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