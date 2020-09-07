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Доллар растет утром в понедельник

07.09.2020 10:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на БВФБ в понедельник, 7 сентября.

Доллар растет утром в понедельник

По данным на 10:10 доллар добавляет 0,0019 пункта и торгуется на уровне 2,636 белорусского рубля.

Напомним, за прошлую рабочую неделю «американец» сдал позиции на 0,0289 пункта.

Сегодня Нацбанк сообщил, что по итогам августа золотовалютные резервы Беларуси снизились на 1.399,6 млн. долларов (на 15,8%).

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Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на БВФБ в понедельник, 7 сентября.
 
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